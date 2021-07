El Kremlin le sugiere a Biden que se informe mejor sobre Rusia

El Kremlin le sugirió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se informe mejor sobre Rusia al comentar sus declaraciones acerca que el presidente ruso, Vladímir Putin, "solo tiene armas nucleares y petróleo".



(Le puede interesar: Biden acusa a Rusia de querer interferir en elecciones de 2022)

"Como mínimo, (esas declaraciones) son en esencia incorrectas", dijo hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda telefónica diaria. Agregó que es evidente que Biden expresó las tesis que le preparan sus ayudantes "y allí es donde saltan a la vista la comprensión y el conocimiento erróneos de la Rusia".



Peskov indicó que Rusia efectivamente es la "mayor potencia nuclear" y un país con un "sector gasístico y petrolero suficientemente grande".



"Al mismo tiempo, afirmar que Rusia no tiene nada más es totalmente erróneo", explicó para añadir que en 2020 los ingresos por las exportaciones de hidrocarburos constituyeron solo el 15,2 % del producto interior bruto (PIB).



El portavoz del Kremlin subrayó que esta información "como mínimo debiera ser comunicada al presidente de Estados Unidos" y agregó: "Vemos que no se ha hecho". "Lo lamentamos y confiamos en que finalmente (a Biden) le prepararán informes más profesionales", dijo.



Preguntado acerca de si después de estas declaraciones del jefe de la Casa Blanca, quien además dijo que Putin "sabe que tiene problemas y eso le hace más peligroso", Rusia puede considerar a Estados Unidos un país socio, Peskov contestó: "Difícilmente".



"Más bien es nuestro oponente, nuestra contraparte", dijo para luego añadir que "lamentablemente" de momento no hay relaciones ni programas de socios. El portavoz indicó que Putin ha demostrado en numerosas ocasiones su voluntad política de normalizar la relaciones con Estados Unidos.



(En otras noticias: Rusia bloquea portales web vinculados con el opositor Alexéi Navalni)



"Por ahora el único hecho satisfactorio es que hemos pasado de los piques a las negociaciones, que se acompañan también de piques", agregó.



En este sentido, destacó las consultas ruso-estadounidenses sobre estabilidad estratégica que comenzaron este miércoles en Ginebra, que calificó como un "signo muy positivo".



"Esperamos que en estos contactos podremos como mínimo exponer más plenamente nuestra respectivas posturas", dijo Peskov. El portavoz de Kremlin no pasó por alto las acusaciones de Biden de que Rusia intenta influir en la elecciones estadounidenses, que atribuyó a los "informes poco profesionales" que le proporcionan.EFE

Más noticias