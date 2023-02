En un discurso que tenía en expectativa al planeta, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el martes la suspensión de su participación en el Tratado ‘Nuevo Start’ (o Start III) sobre desarme nuclear.



La decisión la dio a conocer este 21 de febrero, fecha en la que estaba previsto el discurso a la nación a propósito del aniversario del conflicto en Ucrania, y abriendo interrogantes sobre qué puede venir para el conflicto en este 2023 que apenas arranca.

Firmado en 2010 junto a Estados Unidos, este es el último acuerdo de control nuclear que queda entre las dos grandes superpotencias atómicas. Los lineamentos del texto limitan sus arsenales a 1.550 ojivas desplegadas, un 30 % menos que las que fijaba el tratado anterior, de 2002. Además, prevé visitas e inspecciones de los arsenales nucleares entre ambas potencias.



Sin embargo, el anuncio tiene sus límites prácticos, según cuentan fuentes diplomáticas europeas: “Rusia suspendió en agosto las inspecciones estadounidenses en sus bases nucleares que prevé el acuerdo, en teoría en protesta porque Estados Unidos estaba poniendo problemas para aceptar las inspecciones rusas en las suyas”.



Lo cierto es que estas fuentes en Bruselas rebajan la importancia del anuncio porque en la práctica el acuerdo no se estaba respetando. La diplomacia europea cree que es más un golpe de efecto, uno más, de Putin para generar miedo en Europa.



En su discurso, Putin acusó a Occidente de “atizar” el conflicto en Ucrania. Foto: AFP

“Ese tratado nos impide efectuar inspecciones completas y nuestras peticiones repetidas de inspeccionar una u otra instalación no obtienen respuesta o son rechazadas por razones formales. Así no podemos realmente inspeccionar lo que hace la otra parte”, dijo el líder ruso.



Moscú no se retira, explicó Putin. Y volverá, dijo unas horas más tarde su canciller Sergei Lavrov si Estados Unidos también cumple su parte. Washington niega que haya rechazado inspecciones rusas. Putin también pidió a Rosatom (agencia encargada de la energía atómica) que se prepare para realizar ensayos de armas atómicas si Estados Unidos los hace primero.

El secretario general de la Otán, el noruego Jens Stoltenberg, dijo que Rusia debe “revisar su posición” porque “más armas nucleares y menos controles de armamento convierten el mundo en un lugar más peligroso”. El canciller europeo Josep Borrell dijo que “el anuncio de Rusia es una nueva prueba de que Moscú no hace más que destruir el sistema de seguridad que se construyó al final de la Guerra Fría”. Y es que en plena guerra en Ucrania, a las puertas de la Unión Europea, genera temores y dudas sobre qué puede venir ahora.



Para analistas en Estados Unidos, la suspensión del Nuevo Start es dejar a un lado los dos lazos formales de freno a la proliferación nuclear que hay entre Washington y Moscú. Sobre todo después de que estalló el conflicto y se ha agitado el temor del uso de un arma nuclear.



“Aunque la amenaza de Putin siempre ha estado ahí, es muy peligroso y preocupante haber acabado con ese acuerdo (…). Para Putin es el momento de reforzar su discurso y buscar apoyos internos para enviar un mensaje contundente. Él (Putin) tiene que dar la imagen de que está dispuesto a usar sus armas”, le explicó a EL TIEMPO Muni Jensen, analista política y socia de Globals Dentons Advisors.

La suspensión del Nuevo Start es dejar a un lado los dos lazos formales de freno a la proliferación nuclear que hay entre Washington y Moscú. Foto: AFP

Municiones como vacunas

Pero ahora Occidente está en medio de una carrera para seguir dando armamento a los ucranianos, especialmente de municiones que se vienen agotando tan rápido como la intensificación del conflicto.



Rusia dispara según la Otán más de 20.000 proyectiles de artillería cada día en Ucrania y el Ejército ucraniano sólo puede seguir el ritmo si cuenta con aportes adicionales de parte de Europa y Estados Unidos. Esa cantidad es prácticamente lo que hoy produce la industria militar europea.



Borrell pidió a los gobiernos que busquen en sus arsenales y envíen lo más rápido posible, “en semanas”, toda la munición que puedan a Kiev. Se trata principalmente de munición de calibre 155 milímetros, el estándar para los países de la Otán que Ucrania cada vez usa más. Sin cientos de miles de proyectiles cada semana Ucrania no podrá frenar a los rusos.



Las palabras de Borrell muestran la urgencia de las próximas semanas, pero a medio y largo plazo en los arsenales europeos no hay tanta munición, por lo que la Comisión Europea está buscando la forma práctica de disparar la producción de ese tipo de munición.



Ucrania necesita municiones para hacerle frente a los ataques rusos. Foto: Serguéi Supinsky / AFP

Ucrania tiene, considera la diplomacia europea, suficientes piezas de artillería pero no suficiente munición para hacerlas funcionar sin parar. Así que Borrell lo que pide es que los gobiernos empiecen a enviar a Kiev lo que guardan en sus arsenales para más adelante volver a rellenarlos.



A corto plazo no hay más solución, pero a medio y largo plazo la idea sobre la mesa, a la que los cancilleres europeos dieron un primer visto bueno político este lunes, sería usar el mismo modelo que se usó para producir miles de millones de dosis de vacunas contra la covid-19.



Así, copiando el modelo que sirvió para las vacunas, la Comisión Europea pretende usar fondos europeos para encargar a la industria militar millones de proyectiles de artillería. La escala mayor de la compra conjunta daría a la industria la garantía de que todo lo que produzcan sería comprado.



La decisión política parece tomada al más alto nivel después de que los cancilleres validaran la idea. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, dijo la semana pasada que la Unión Europea tenía que “dar a la industria de Defensa la posibilidad de invertir en nuevas líneas de producción para ser más rápida y para incrementar la cantidad que puede producir”.



La Comisión Europea trabaja para tener una propuesta provisional antes de la reunión de ministros de Defensa del 7 de marzo y para que la formal esté sobre la mesa de los líderes en la cumbre ordinaria europea de finales de marzo.



Un año de ayuda

Bajo este contexto de urgencia por más municiones, y ante el temor de una escalada, el “Kiel Institute for The World Economy” alemán calcula que desde que estalló la guerra hasta finales de enero pasado Estados Unidos ha comprometido 73.100 millones de euros de ayuda financiera, humanitaria y militar para Ucrania. La ayuda europea llegaría a 54.900 millones de euros. La gran parte es ayuda militar. Desde las primeras semanas de la guerra Ucrania empezó a recibir armas, carburante y munición.



Al principio llegaron armas ligeras y material de protección para soldados como cascos y chalecos antibalas, pero con las semanas la ayuda fue subiendo de nivel para ver llegar los primeros lanzagranadas antitanques. Después se empezaron a enviar piezas de artillería y finalmente llegarán los tanques pesados. Ucrania pide ahora aviones de combate pero la urgencia está en la artillería y su munición.



En la larga lista de material militar recibido por Kiev de los países miembros de la Otpan y de algunos de sus socios internacionales como Japón, Nueva Zelanda o Australia, aparecen vehículos blindados de transporte de tropas, lanzagranadas antitanque, armas personales, piezas de artillería de 155 mm, millones de unidades de munición para esas armas, tecnología de visión nocturna, drones de reconocimiento, millones de litros de carburante para vehículos militares y cientos de miles de raciones de campaña para alimentar a los soldados.



Ucrania también ha recibido armas antiaéreas de corto y medio alcance para intentar frenar a la aviación y a los misiles rusos, el uso de satélites comerciales europeos para obtener imágenes de movimientos de tropas rusas, rifles especializados para francotiradores, aparatos de comunicación por satélite. Por ahora, Ucrania espera que en las próximas semanas lleguen los tanques pesados alemanes Leopard 2, los británicos Chllaneger y los estadounidenses Abrams.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS