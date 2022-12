El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha señalado que Kiev debe cumplir las exigencias de Moscú o, de lo contrario, de ello se ocupará el Ejército ruso.



"Las propuestas de desmilitarización y desnazificación de los territorios bajo el régimen (de Kiev), y la eliminación de las amenazas a la seguridad de Rusia desde allí (...) son bien conocidas por el enemigo", dijo el jefe de la diplomacia rusa, citado por la agencia TASS.

Lavrov agregó que ahora "el asunto es simple": las exigencias se cumplen "por las buenas" o de ello de ocupa el Ejército ruso. En cuanto a la continuidad del conflicto, "la pelota está en el campo" de Kiev y de Washington, que está detrás del Estado ucraniano, señaló.



El fin de semana el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que el Kremlin estaba listo para "negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables" en Ucrania.

"No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", aseguró el líder ruso.



Moscú no oculta que no se detendrá hasta conseguir sus objetivos, mientras Kiev no ve posible negociar hasta la retirada de los rusos de todo su territorio, incluida la península de Crimea, y desconfía de las palabras de Moscú sobre la preparación de buscar una solución negociada.

EFE