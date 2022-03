El vicepresidente del Consejo de Seguridad de rusia, Dmitri Medvédev, afirmó este sábado que nadie quiere una guerra, pero la amenaza de un conflicto nuclear siempre existe.



"Nadie quiere ninguna guerra, especialmente una guerra nuclear es una amenaza para la existencia de la civilización humana en general", señaló en una entrevista con la agencia estatal RIA Nóvosti.



"En este sentido, tienen razón aquellos analistas que afirman, quizás con algo de cinismo, que la creación de armas nucleares evitó una enorme cantidad de conflictos en el siglo XX y XXI", agregó el expresidente ruso.

Según Medvédev, "es obvio que la amenaza siempre existe".



"Como excomandante supremo, soy muy consciente de esto y todos saben que los objetivos de las armas nucleares de los países de la Otán son objetos en el territorio de nuestro país, y nuestras ojivas están dirigidas a objetivos ubicados en Europa y en EE. UU. Pero así es la vida", indicó.



Medvédev señaló que este escenario hay que tenerlo en cuenta siempre y "seguir una política responsable".



El político advirtió que Rusia podría usar las armas nucleares solo en caso de un ataque contra su territorio o contra sus instalaciones nucleares, o contra los territorios de sus aliados, pues considera que los desacuerdos deben resolverse por una vía diplomática.



Medvédev sostuvo que la crisis de los misiles de Cuba en 1962 tuvo "un efecto aleccionador en todos: el liderazgo de EE. UU., la Otán, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia.



Este vehículo militar lleva un misil balístico intercontinental capaz de transportar ojivas termonucleares. Foto: Sergei Chirikov / EFE

"Entonces realmente hubo una guerra fría, ahora la situación, en mi opinión, es peor que entonces, porque en ese momento nuestros oponentes no intentaron llevar la situación en la Unión Soviética a un punto de ebullición con tal grado de furia", consideró.



Subrayó que entonces nunca "se impusieron sanciones contra las industrias o la agricultura y ya ni hablamos de las personales", en alusión implícita a a las impuestas ahora a Rusia por su invasión de Ucrania.



"A nadie se le ocurrió imponer sanciones a (Leonid) Brézhnev (secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética), (Nikolái) Podgorni (presidente del Presídium del Sóviet Supremo) y (Alexéi) Kosygin (presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética)", dijo.



"Ellos, por supuesto, entendieron que no tenía sentido, como ahora, pero al menos tenían el cerebro para no hacer esto (las sanciones, incluidas las personales). Ahora todo el mundo está en una posición incómoda", señaló Medvédev.



"Pero es necesario comunicarse, aunque solo sea para evitar consecuencias indeseables, incluidas las terribles, como, por ejemplo, un conflicto entre Rusia y la Otán", sostuvo.



EFE

