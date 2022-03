Rusia acusó el miércoles a Estados Unidos de obstaculizar las "difíciles" negociaciones con Ucrania y estimó que el objetivo de Washington es "dominar" el orden mundial, usando para ellos incluso las sanciones.



"Las negociaciones son difíciles, la parte ucraniana cambia constantemente de posición. Es difícil librarse de la impresión de que nuestros socios estadounidenses les llevan de la mano", dijo el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso ante estudiantes.



"Ellos esperan seguir suministrando armamento a Ucrania. Se ve que quieren mantenernos lo más posible en un estado de combate", añadió en una conferencia.



Los estadounidenses parten simplemente del principio de que no es provechoso para ellos que este proceso termine rápidamente", dijo.



"Muchos querrían que las negociaciones estén en un callejón sin salida", estimó el responsable de la diplomacia rusa, citando a Polonia, uno de los principales apoyos de Ucrania.



"Los países occidentales quieren ser mediadores. No nos oponemos, pero tenemos líneas rojas", advirtió Lavrov.



El ministro ruso también reprochó a los países occidentales que estén "colmando a Ucrania de armas" destinadas, según Lavrov a "mantener el mayor tiempo posible" a Moscú y a Kiev en un "estado en el que hay combates".

El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Foto: EFE / EPA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA

El responsable también consideró que las sanciones occidentales que golpean a Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania tienen por fin "suprimir a Rusia como el obstáculo a un mundo unipolar"."Todo esto no es por Ucrania, sino por el orden mundial que Estados Unidos quiere dominar", dijo.

Ucrania pide a países occidentales que entreguen 'armas ofensivas'

El jefe de gabinete del presidente ucraniano pidió a los países occidentales que entreguen "armas ofensivas" como forma de "disuasión" frente a Rusia, antes de una cumbre extraordinaria de la OTAN prevista el jueves.



"Nuestras fuerzas armadas y nuestros ciudadanos están resistiendo con un valor sobrehumano, pero no podemos ganar una guerra sin armas ofensivas, sin misiles de medio alcance, que pueden ser disuasorios", dijo Andriy Yermak, en un vídeo publicado en Telegram el martes por la noche.



"Es imposible defendernos eficazmente durante mucho tiempo sin un sistema de defensa aérea fiable capaz de derribar misiles enemigos de largo alcance", argumentó Yermak.



Sin embargo, "no nos los dan", lamentó, "igual que no nos dan aviones".

Kiev, después de un ataque ruso. Foto: EFE

La petición de aviones ha sido hasta ahora sistemáticamente rechazada por los países occidentales, que no quieren intervenir militarmente en Ucrania por miedo a ampliar el conflicto con Rusia. La OTAN celebrará una cumbre extraordinaria el jueves en Bruselas, donde también se reunirán el G7 y la Unión Europea, para estudiar la situación de Ucrania y la ayuda militar.

AFP

