Rusia dice que está dispuesta a romper relaciones con la Unión Europea

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú está dispuesta a romper relaciones con la Unión Europea si esta adopta sanciones que supongan una amenaza para la economía del país.

En una entrevista con el programa Soloviov Live, fragmentos de la cual fueron adelantados este viernes, manifestó: "Partimos de la base de que estamos dispuestos", contestó jefe de la diplomacia rusa a la pregunta de si Rusia contemplaba la posibilidad de una ruptura de relaciones con la UE.



Lavrov agregó: "Sí, si vemos otra vez, como lo hemos experimentado en más ocasiones, que se imponen sanciones en áreas que suponen riesgos para nuestra economía, incluidos sectores sensibles".



"No queremos aislarnos de la vida mundial, pero hay que estar preparados para ello", subrayó el ministro ruso, que añadió: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra".



Las declaraciones de Lavrov se producen después de la controvertida visita la semana pasada a Moscú del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, durante la cual Moscú expulsó a tres diplomáticos europeos por participar supuestamente en manifestaciones opositoras.



Borrell no ha descartado la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, esta vez por el encarcelamiento del líder opositor Alexéi Navalni, algo que se estudiará en la próxima reunión de los ministros de Exteriores de UE y abordará los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la cumbre de marzo.



La respuesta de Bruselas

La Comisión Europea (CE) señaló este viernes que Rusia "ya ha dado una indicación clara" de no querer colaborar con la UE durante el viaje a Moscú del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por lo que a Bruselas no le ha sorprendido la entrevista del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, diciendo que puede romper relaciones con Bruselas si se aprueban nuevas sanciones.



El portavoz del alto representante, Peter Stano, señaló que la Comisión no suele responder a comentarios individuales, aunque dijo haber tomado nota tanto de las declaraciones del ministro ruso, como de la clarificación posterior del Kremlin.



"Lo que está claro es cuál es la idea de Rusia sobre cómo avanzar en esta relación. Y para eso no necesitamos que el ministro de Exteriores dé una entrevista en un medio local, ya tuvimos una indicación clara en la forma en la que respondieron a la iniciativa del Alto Representante para ver si quieren revertir la tendencia negativa en nuestra relación", señaló Stano.



El portavoz de Exteriores apuntó que las relaciones de la Unión Europea con sus socios se basan en principios como valores, intereses, el respeto a la ley internacional o a los compromisos adoptados con organizaciones internacionales, así como el principio de las buenas relaciones vecinales, unos conceptos que, recordó Stano, el Alto Representante, Josep Borrell, transmitió a Lavrov en su encuentro.



"Y Rusia, aparentemente, ha dejado bastante claro (...) que no están dispuestos a ir en esta dirección, en varios mensajes, no solo una entrevista", zanjó Stano.



Borrell no ha descartado la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia, esta vez por el encarcelamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, algo que se estudiará en la próxima reunión de los ministros de Exteriores de la UE y abordarán los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la cumbre de marzo.



