Rusia recibió este miércoles la respuesta de EE. UU. a las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la Otán hacia sus fronteras, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.



La respuesta fue entregada al viceministro ruso Alexandr Grushkó por el embajador de EE. UU. en Rusia, John Sullivan.



John Sullivan, subsecretario de Estado. Foto: Bloomberg

"El 26 de enero el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia A. Grushkó recibió al embajador de EE. UU. en Moscú, John Sullivan, a petición del último", indica la nota oficial.



Durante la reunión, que, según los medios rusos duró cerca de media hora, el diplomático estadounidense entregó la respuesta por escrito a las propuestas sobre la seguridad en Europa que Rusia exigió a EE. UU. a finales del año pasado.



Sullivan abandonó la sede del Ministerio de Exteriores ruso sin hacer declaraciones para la prensa.



El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, remarcó este miércoles que Washington prefiere la "diplomacia" tras confirmar la entrega a Moscú de la carta sobre las garantías de seguridad exigidas por Rusia en medio de las tensiones por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.



"Preferimos la diplomacia y estamos preparados para avanzar donde hay posibilidades de comunicación", señaló en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.



Blinken indicó que no harán público el contenido de la carta y señaló que espera que Rusia haga lo propio.



De igual forma, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) entregó este miércoles su respuesta por escrito a las demandas formuladas por Rusia sobre garantías de seguridad, apuntó una fuente de la organización.



"La Otán ha entregado sus propuestas a Rusia esta tarde" (del miércoles), apuntó un funcionario de la alianza militar. Esta es una semana clave para los esfuerzos diplomáticos dirigidos a evitar un ataque o una invasión rusa en Ucrania, en cuya frontera acumula más de 100.000 soldados.



El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Foto: EFE / EPA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA

Este miércoles, el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que Rusia espera una respuesta "constructiva" de EE. UU. y la Otán a sus exigencias.



"Si no hay una respuesta constructiva, y Occidente continúa su 'curso agresivo', tal y como dijo el presidente (Vladímir Putin), tomaremos las respectivas medidas de respuesta", advirtió Lavrov.



Rusia dijo previamente que tomaría las medidas "técnico-militares necesarias" en caso de una negativa de Occidente para abordar la seguridad en Europa con énfasis en las demandas rusas.



Las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, en particular a Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de las tropas y armamentos de la Otán a las posiciones que ocupaban antes de 1997. A EE. UU., Rusia le propuso en concreto un proyecto de tratado y a la Otán un acuerdo.



Con respecto a EE. UU., Moscú propone que Washington excluya el emplazamiento de armamento nuclear fuera de las fronteras de ambos países y el retorno a sus silos de las armas ya desplegadas antes de la entrada en vigor del documento vinculante que propone.



Ambas partes también se comprometerían a la destrucción de la infraestructura ya existente para ello en el extranjero, además de dejar de efectuar ensayos nucleares e instruir a especialistas civiles y militares de otros países.



"En una guerra nuclear no puede haber vencedores", señaló Moscú en su propuesta. El borrador del tratado alude a varios acuerdos suscritos entre 1971 y 1989 por la Unión Soviética y EE. UU., aunque el Kremlin niega que su iniciativa suponga "una revisión de los resultados del fin de la Guerra Fría".

EFE

