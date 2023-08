El Kremlin afirmó este lunes que no sabe cómo y cuándo se celebrará el funeral del jefe de la compañía de mercenarios de Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuyo avión se estrelló la semana pasada en oeste de Rusia, ya que las decisiones al respecto las toma la familia del empresario.



"Esas decisiones siempre se toman con los familiares y se basan, en primer lugar, en el deseo de los familiares", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Peskov agregó que por el momento no tiene información sobre el funeral de Prigozhin, distinguido con el título Héroe de Rusia.



"Cuando haya una decisión, esta se hará pública", aseguró.



Al ser preguntado sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, planea asistir al entierro, el portavoz del Kremlin señaló que de momento no se sabe "cuándo y cómo" se celebrarán los funerales, por lo que "no puede haber ahora una respuesta a esa pregunta".



Según los canales de Telegram próximos al Grupo Wagner, el último adiós a Prigozhin tendrá lugar mañana, martes, en San Petersburgo, su ciudad natal.



Posiblemente, al funeral asistirá solo el círculo íntimo del jefe de Wagner, indica VCHK-OGPU.



A la vez, el canal señala que mucho depende de la postura de las autoridades.



"Por ahora todo indica que no habrá (una ceremonia solemne), pero se anunciará que eso se debe al deseo de la familia", dijo una fuente a ese canal de Telegram.



El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó ayer que se ha identificado el cadáver de Prigozhin y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión, ocurrido el pasado miércoles.



Según el CIR, la identidad de los ocupantes de avión fue confirmada por los análisis comparativos de ADN.



En el Embraer Legacy 600 de Prigozhin, que se estrelló por causas aún desconocidas unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú cuando volaba de la capital rusa a San Petersburgo, se encontraba también el principal comandante y cofundador de la compañía de mercenarios, Dmitri Utkin.



Yevgeny Prigozhin, líder del grupo paramilitar Wagner. Foto: AFP

De momento las investigaciones no han arrojado luz sobre las causas del siniestro, entre las que se barajan una explosión a bordo, un fallo técnico o incluso un error de pilotaje.



Algunos medios han señalado la posibilidad de que la aeronave pudo ser abatida, intencionadamente o por error, por misiles de las unidades de defensa antiaérea que protegen una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, situada junto a la ruta que seguía el avión.



El Kremlin ha rechazado de manera rotunda las acusaciones de la oposición y las declaraciones de políticos occidentales de que Putin podría estar detrás del siniestro del avión de Prigozhin.

EFE