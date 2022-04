El Kremlin insistió este jueves en que las entregas de armas pesadas a Ucrania por parte de países europeos amenazan la seguridad en el continente.



"La tendencia para llenar de armas Ucrania y otros países son acciones que amenazan la seguridad del continente y provocan inestabilidad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Rusia advirtió previamente que considerará "objetivos legítimos" de sus Fuerzas Armadas el armamento suministrado por Occidente a Ucrania.



En este sentido, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó esta semana a la Otán de "combatir contra Rusia a través de su proxy y armar a ese proxy". Moscú también criticó la entrega a Ucrania de helicópteros rusos destinados a Afganistán.



"La decisión de EE. UU. de suministrar los citados helicópteros 'afganos' a Ucrania viola groseramente el derecho internacional y los correspondientes contratos ruso-estadounidenses", denunció en un comunicado el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia (FSVTS).

Reino Unido seguirá armando a Ucrania

Mientras tanto, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, aseguró este jueves que el Reino Unido ayudará a Ucrania a "defender su nación soberana" del ataque de Rusia durante el tiempo que esto lleve.



El político conservador habló con varios medios británicos a los que indicó que cuanto peor se comporte Rusia en su invasión de Ucrania, más contribuirá Occidente a ayudar a ese país a defenderse.



Según él, si las fuerzas rusas "llevan a cabo cosas terribles, deben darse cuenta de que habrá un incremento en el armamento (que enviamos) a los ucranianos".



"Y de esta manera, si Rusia continúa bombardeando de manera indiscriminada a las personas desde el aire -como lo que ha hecho en Mariúpol, por ejemplo-, destruye la ciudad, por supuesto Occidente responderá más a las peticiones de los ucranianos para defenderse y, a veces, esto incluirá aviones y tanques", dijo.



Wallace también destacó que el suministro de armamento para ayudar a Ucrania en su defensa contra los rusos no es "un esfuerzo de la Otán" sino que obedece a acuerdos bilaterales.

"Al contrario de lo que piensa (el presidente ruso, Vladímir) Putin, esto no es un esfuerzo de la Otán. Estos países, incluyendo al Reino Unido -hay casi 40 ahora ayudando a Ucrania- lo hacen mediante acuerdos bilaterales ya que quieren defender los valores que consideramos importantes", aclaró a la emisora BBC Radio 4.



También coincidió con la ministra de Exteriores, Liz Truss, al indicar que las fuerzas rusas deben ser echadas de "toda Ucrania" y aseguró que Londres respaldará a los ucranianos "tanto en sus medidas diplomáticas como en sus esfuerzos militares".

Bulgaria aportará más ayuda

Primer Ministro Búlgaro, Kiril Petkov. Foto: Nicolas GARCIA / AFP

El Parlamento búlgaro autorizará finalmente el 4 de mayo el envío de armas a Ucrania para ayudarle a repeler la invasión rusa, según aseguró este jueves desde Kiev el primer ministro, el europeísta Kiril Petkov, que tiene previsto reunirse este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



"Como parte del mundo democrático, no podemos quedar indiferentes ante esta tragedia y decir que se trata de un problema únicamente ucraniano (...). Ucrania no es un problema ajeno", declaró Petkov, según recogen los medios búlgaros.



El primer ministro confió en que el envío de armas reciba el apoyo mayoritario del Parlamento. La medida es respaldada por tres de los cuatro partidos del Gobierno, el reformista Continuemos el Cambios de Petkov, y dos partidos protesta.



Se opone, sin embargo, el Partido Socialista, heredero del antiguo Partido Comunista y cercano a Rusia, y que ha amenazado con romper la coalición de Gobierno si se apoya militarmente a Ucrania.

De hecho, los socialistas son los únicos que no han enviado un representante a la delegación gubernamental que encabeza Petkov en Ucrania. Con el apoyo de la mayoría de la oposición, se espera que la iniciativa sume 200 de los 240 escaños del Parlamento.



Bulgaria, miembro de la UE, es uno de los países de la Otán que no ha enviado hasta ahora armamento a Ucrania argumentando que eso supondría implicarse en el conflicto y prolongarlo. Esa tesis la defiende también el presidente del país, Rumen Radev, próximo a Moscú.



Radev, que inicia este jueves una visita oficial a España, acusó al Gobierno de Petkov de ser responsable del corte del envío de gas a Bulgaria por parte de Rusia. El primer ministro calificó de "vergonzosa" la postura de Radev.



"Desde hace meses oímos la retórica de que es mejor no dar armas a Ucrania para llegar cuanto antes la paz. Si esta destrucción de hogares y civiles asesinados es el precio de esta paz, y Rusia sigue disparando y nadie tiene la posibilidad de defenderse, entonces no la deseamos", dijo Petkov desde Borodyanka, un municipio cercano a Kiev devastado durante la agresión rusa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

