El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles que desde el lunes se han rendido 959 militares ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania.



"En las últimas 24 horas, 694 combatientes, entre ellos 29 heridos, se han convertido en prisioneros. Desde el 16 de mayo, 959 combatientes, entre ellos 80 heridos", se han rendido, precisó el ministerio en un comunicado.



Según la misma fuente, 51 de ellos fueron hospitalizados en Novoazovsk, una localidad bajo control de los rusos y sus aliados separatistas en la región de Donetsk (este).



El ministerio no precisó qué destino tendrán estos prisioneros. Las autoridades rusas han indicado en repetidas ocasiones que, a al menos una parte de ellos, no los consideran soldados, sino combatientes neonazis.



Soldados ucranianos que salieron de Azovstal. Foto: AFP

Las autoridades ucranianas quieren organizar por su parte un intercambio de prisioneros de guerra.



Estos militares estaban atrincherados en el laberinto de galerías subterráneas de la enorme acería de Azovstal, que se ha convertido en un símbolo internacional de la resistencia ucraniana ante la ofensiva lanzada por Rusia el 24 de febrero.



La estratégica ciudad de Mariúpol, donde se ubica este complejo industrial, fue gravemente dañada por los combates y el asedio ruso.

El Ministerio de Defensa publicó un vídeo sobre este segundo operativo o "rendición" como lo llama Moscú, que no precisa si quedan aún otros defensores en Azovstal o si pretende intercambiarlos por prisioneros rusos como ha propuesto Kiev.



En las imágenes se ve cómo los militares que salieron de la metalúrgica, entre ellos algunas mujeres, salen con sus petates y maletas en fila del territorio de Azovstal y se ponen en una sola línea para ser registrados por los soldados rusos.



Algunos se apoyan en muletas e incluso palos para poder andar, otros tienen vendados los ojos y terceros son llevados en camilla hasta una ambulancia.



Rusia acusa a Ucrania de no querer negociar

Además, Rusia afirmó este miércoles que denota una "falta de voluntad total" de parte de Ucrania para continuar las negociaciones con Moscú para lograr un alto el fuego, después de indicar la víspera que no hay actualmente ningún tipo de diálogo abierto.



"Las conversaciones de hecho no están progresando. Y denotamos una completa falta de deseo por parte de los negociadores ucranianos de continuar con este proceso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



En respuesta a una pregunta sobre si las conversaciones podrían reanudarse después de que todos los defensores ucranianos hayan abandonado la acería de Azovstal, en Mariúpol, Peskov desvinculó este operativo con las negociaciones.



"No creo que estos sean procesos fuertemente interrelacionados", sostuvo.



El martes el viceministro ruso de Exteriores Andréi Rudenko aseguró que entre Rusia y Ucrania no hay actualmente "ningún tipo" de negociaciones.



"Las negociaciones no continúan. Ucrania ha abandonado de hecho el proceso negociador", dijo Rudenko, citado por la agencia Interfax.



El titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, criticó este martes a Washington y a Londres por "guiar" a Ucrania durante las rondas anteriores de negociaciones con Rusia.



El asesor de la Presidencia ucraniana Mykhailo Podolyak confirmó la víspera que las negociaciones con Rusia están "en pausa", porque Moscú se resiste a aceptar que las condiciones que se daban al inicio de la campaña militar rusa en Ucrania han cambiado sustancialmente.



Las negociaciones entre las partes se estancaron hace mes y medio, después de recrudecerse los combates en Mariúpol y salir a la luz las imágenes de Bucha.



La última ronda de conversaciones presenciales entre los delegados de ambos países tuvo lugar en Estambul, el pasado 29 de marzo.

EFE Y AFP

