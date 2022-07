Rusia confirmó este jueves que mantiene conversaciones con Estados Unidos para un intercambio de detenidos, pero aseguró que todavía no había un acuerdo, después de que Washington anunciara haber presentado una oferta "consecuente" a Moscú.



Las negociaciones "son llevadas a cabo por las autoridades competentes. Todavía no se ha alcanzado un resultado concreto", afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova en un comunicado.

"Dado que no hay un acuerdo finalizado, no tenemos nada que agregar" sobre el tema, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. Según Zajárova, los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin "en su momento" ordenaron entablar conversaciones para el canje de prisioneros, un tema que surge de manera regular desde su cumbre de junio de 2021 en Ginebra.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció el miércoles que hablará "en los próximos días" con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para discutir una oferta estadounidense.



Según varios medios estadounidenses, se trataría de intercambiar a Viktor Bout por Brittney Griner, una basquetbolista que afronta en la actualidad un juicio tras ser detenida en febrero por posesión de cannabis a su llegada a Moscú, y Paul Whelan, quien cumple una condena de 16 años de prisión en Rusia por espionaje.



Viktor Bout, conocido traficante de armas ruso, fue arrestado en Tailandia en 2008 y cumple en la actualidad una sentencia de 25 años de cárcel en los Estados Unidos.



Apodado el "mercader de la muerte", su extraordinaria carrera inspiró la película "El señor de la guerra", con Nicolas Cage como protagonista en la que interpreta a un cínico traficante de armas.



"Hablamos (el martes) por teléfono y Viktor (Bout) no sabía nada sobre las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos", declaró la esposa del convicto, Alla Bout, citada por la agencia Ria Novosti.



La parte de Griner también desconoce un posible canjeo. "Los letrados no participan en las negociaciones. Desde un punto de vista legal, el intercambio sólo puede tener lugar después del veredicto.



En cualquier caso, estaremos felices si Brittney (Griner) puede irse a casa pronto", afirmó la abogada Maria Blagovolina en Telegram. La jugadora de la WNBA, de 31 años que se enfrenta a una condena de 10 años de prisión, comparecerá de nuevo ante el juez el 2 de agosto.



El miércoles, Griner dijo que no tenía intención de introducir en Rusia drogas, en concreto cannabis. Varios intercambios de prisioneros se produjeron anteriormente. En abril, el exmarine estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de prisión en Rusia por violencia que él mismo niega, fue canjeado por un piloto ruso, Konstantin Yaroshenko, encarcelado en Estados Unidos desde 2010 por tráfico de drogas relacionado con las FARC colombianas.

AFP

