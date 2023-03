Rusia anunció este jueves el arresto por "espionaje" del periodista estadounidense Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, en un contexto de aumento de represión desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania.



El Kremlin aseguró, sin dar detalles, que Gershkovich fue descubierto "con las manos en la masa" y advirtió a Washington que no tome represalias contra los medios rusos en Estados Unidos.

Carné del periodista Evan Gershkovich. Foto: AFP

El servicio federal de seguridad ruso indicó que "frustró las actividades ilegales del ciudadano estadounidense Evan Gershkovich (...) corresponsal de la oficina de Moscú del diario estadounidense The Wall Street Journal", al que acusa de "espiar para el gobierno estadounidense".



Por su parte, el Wall Street Journal dijo estar "profundamente preocupado por la seguridad" de Gershkovich, negó las acusaciones contra su reportero y solicitó su "liberación inmediata".



La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) se declaró "alarmada" por "lo que parece ser una medida de represalia". "¡Los periodistas no deben ser objeto de ataques!", afirmó.



Francia también reaccionó con "preocupación" y pidió a Moscú que respete la libertad de prensa.



El delito de espionaje está castigado en Rusia con penas de entre diez y 20 años de prisión, según el artículo 276 del código penal.



Este mismo jueves, un tribunal ruso ordenó el arresto provisional durante dos meses del periodista. "Por decisión del tribunal Lefortovo de Moscú del 30 de marzo de 2023 sobre Gershkovich E. (...), se optó por una medida preventiva de detención (...) hasta el 29 de mayo de 2023", señaló la corte en un comunicado. Su detención puede ser prolongada al final de este periodo.

El trabajo de Gershkovich

Las autoridades rusas confirmaron que Gershkovich, de 31 años, trabajaba con una acreditación de prensa expedida por el ministerio de Relaciones Exteriores ruso.



Añadieron que fue detenido por recabar información "sobre una empresa del complejo militar-industrial ruso". "El extranjero fue detenido en Ekaterimburgo cuando intentaba obtener información clasificada", detalló el FSB, en referencia a esa ciudad del centro de Rusia situada a 1.800 kilómetros al este de Moscú.

Agente del orden ruso tras la detención de Evan Gershkovich. Foto: AFP

Según la analista política rusa independiente Tatiana Stanovaya, la FBS podría haber tomado al periodista "como rehén" en vista de un intercambio de prisioneros. Por su parte el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, dijo que hay que ver "cómo evoluciona" este caso tras preguntas sobre un posible intercambio.



"No plantearía la pregunta de esta forma ahora porque, como saben, estos intercambios que tuvieron lugar en el pasado fueron por personas que ya purgaban penas, incluyendo ciudadanos estadounidenses por cargos bastante graves", indicó Riabkov, citado por las agencias de prensa rusas.



Antes de incorporarse al Wall Street Journal en 2022, Gershkovich, que habla ruso perfectamente, trabajó para la AFP en Moscú y anteriormente, para The Moscow Times, un sitio web de noticias en inglés.



Su familia emigró de Rusia a Estados Unidos cuando era un niño. El arresto por espionaje de un periodista extranjero no tiene precedentes en la historia reciente de

Rusia.

Aumenta la represión en Rusia

Varios ciudadanos estadounidenses se encuentran actualmente en prisión en

Rusia y tanto Washington como Moscú se han acusado mutuamente de llevar a cabo detenciones por motivos políticos.



Entre ellos figura Paul Whelan, un exmarine de 53 años detenido en 2018, que cumple una condena de 16 años de cárcel por espionaje. En el último año se han producido varios intercambios de prisioneros de alto nivel entre ambos países.



En diciembre, Moscú liberó a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, detenida por introducir aceite de cannabis en el país, a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout.

Evan Gershkovich, escoltado a la salida del tribunal Lefortovsky en Moscú. Foto: AFP

La prensa rusa y los periodistas críticos con el Kremlin son a menudo objeto de persecuciones penales en Rusia, algo de lo que en general se libraban los periodistas extranjeros. Sin embargo, desde el lanzamiento de la ofensiva rusa en Ucrania, las autoridades han intensificado la represión contra la oposición y los medios independientes.



Paralelamente, se han endurecido las condiciones de expedición de acreditaciones para periodistas extranjeros, de las que dependen los visados. Los reporteros extranjeros también son seguidos a veces por los servicios de seguridad durante sus reportajes, especialmente fuera de Moscú.



En este contexto, muchos medios occidentales han reducido considerablemente su presencia en Rusia desde la entrada de las fuerzas rusas en Ucrania, en febrero de 2022.

