Rusia descarta confinamiento a pesar de la explosión de casos de covid

El gobierno ruso descartó este viernes un confinamiento de la población a pesar de haber reportado 679 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, un récord por cuarto día consecutivo en este país seriamente afectado por la variante delta.

"Nadie quiere confinamientos" y la idea de aplicarlo "no ha sido tratada. Para que ello no ocurra, debemos vacunarnos todos lo más rápido posible", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



(En contexto: Moscú registra récord de muertos diarios por covid-19)



En la primavera boreal de 2020, Rusia instauró un confinamiento nacional, pero, desde entonces, las autoridades han declinado volver a emprender una medida similar con el fin de proteger una frágil economía.



Según datos gubernamentales, Rusia registró 23.218 nuevos casos en un día, la cifra más alta desde mediados de enero, cuando el país salía de una segunda ola de

coronavirus.



"Por supuesto, la situación es tensa en varias regiones", admitió Peskov, aunque garantizó que las autoridades están trabajando "intensamente" para luchar contra "un enemigo pérfido, el coronavirus y sus nuevas variantes".



Moscú, principal foco de la epidemia, y San Petersburgo (noreste), la segunda ciudad del país, registraron 112 y 101 fallecidos en las últimas 24 horas, respectivamente. Unos niveles muy similares a sus propios récords, de principios de semana.



Pero, a pesar de esta situación, las autoridades rusas han mantenido la organización de eventos multitudinarios, como es el caso de la Eurocopa en San Petersburgo, donde se disputa este viernes los cuartos de final entre España y Suiza.



La epidemia ha registrado un repunte en Rusia desde mediados de junio, mientras que la campaña de vacunación avanza muy lentamente. La inmunización empezó en diciembre pero de momento solo ha convencido a 23,6 millones de los 146 millones de rusos, es decir, un 16% de la población, que sigue desconfiando de las vacunas nacionales.



(Le puede interesar: Vladímir Putin: Las reglas que deben cumplir millonarios cercanos a él)

'No podemos dejarlo estar'

En varias regiones, las autoridades han tomado medidas para alentar a los rusos a vacunarse, habilitando por ejemplo un pase sanitario para poder entrar en los restaurantes de la capital.



Periodistas de la AFP observaron largas filas en un punto de vacunación de un centro comercial moscovita el viernes por la mañana, con más de 100 personas esperando a recibir la inyección.



"Hago fila desde hace dos horas", declaró a la AFP Svetlana Stepereva, una estudiante de 21 años, en un centro de vacunación del este de Moscú. "Puesto que las restricciones serán aún más severas, quiero tener una inyección y sentirme protegida".



"Si existe la posibilidad de evitar consecuencias graves de la enfermedad, ¿por qué no?", apuntó por su parte Evgueni Kucherik, un ingeniero de 49 años. "No podemos dejarlo estar, debemos vacunarnos", afirmó por su parte Raisa Yermolayeva, una jubilada de 62 años, que también esperaba su turno.



Asimismo, la capital lanzó el jueves una campaña de revacunación para los que recibieron las dos dosis hace más de seis meses. A estas personas, se les ofrece la posibilidad de vacunarse con una dosis más para reforzar sus defensas frente a las nuevas variantes.



(En otras noticias: Xi y Putin se reúnen virtualmente y renuevan tratado de amistad)



Instando una vez más a sus conciudadanos a vacunarse, el presidente, Vladimir Putin, pidió el miércoles que "escuchen a los expertos" y no los rumores sobre el covid-19, aunque se opuso a que la vacunación sea obligatoria.



En el conjunto del país, la pandemia ha causado desde su inicio más de 5,5 millones de contagios y 136.565 muertes, según cifras oficiales.



La agencia de estadística Rosstat, que tiene una definición más amplia de los fallecimientos provocados por el coronavirus, contabilizaba 270.000 muertos a fines de abril.

