El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado que sus fuerzas derribaron 20 drones ucranianos cerca de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.



"En la noche (del viernes) fue frustrado un intento de ataque terrorista del régimen de Kiev con veinte drones que apuntaban a objetivos en el territorio de la península de Crimea", dijo el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

El comunicado del ministerio asegura que 14 drones fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea y otros seis a través de medios electrónicos. No hubo víctimas ni daños, agregó.



Un dron también fue interceptado en la región de Kaluga, 150 km al suroeste de Moscú, dijo en Telegram el gobernador Vladislav Shapsha.



El viernes, las autoridades en Moscú aseguraron que habían destruido un dron dirigido hacia la capital, objetivo creciente de ataques en las últimas semanas.



En julio, ataques de drones ucranianos contra Crimea hicieron estallar un almacén de municiones y dañaron el puente sobre el estrecho de Kerch que conecta la península con el sudeste de Rusia.



En Ucrania, las fuerzas rusas continuaron el sábado con sus bombardeos. Un policía murió y otras 12 personas resultaron heridas en la región de Zaporiyia (sur).



Un hombre también murió en la región de Járkov (noreste), según las autoridades locales.



Tres drones de fabricación iraní Shahed fueron destruidos en la región de Zaporiyia y hubo un ataque con misiles contra Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, sin causar víctimas, según las autoridades locales.

Ucranianos cruzan un puente destruido en la región del Donetsk, con alimentos que les regala una ONG. Foto: FOTO: Getty Images

Rusia promete responder

Rusia aseguró hoy que no dejará sin respuesta los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, tras denunciar intentos de Kiev de golpear la infraestructura con misiles S-200 en al menos dos ocasiones durante la jornada de hoy.



"Condenamos rotundamente esos ataques terroristas. El puente de Crimea es un objeto de infraestructura puramente civil", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. Según Zajárova, estas "acciones bárbaras no tienen justificación" y "no quedarán sin respuesta".



