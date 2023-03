Una incursión en Rusia de combatientes ucranianos reportada por las autoridades en una región cercana a la frontera con Ucrania fue un "ataque terrorista", aseguró el jueves el Kremlin. "Estamos hablando de un ataque terrorista", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Por su parte la presidencia ucraniana denunció como una "provocación deliberada" los señalamientos de Rusia.



"La historia sobre el grupo de sabotaje ucraniano en Rusia es una provocación deliberada clásica. Rusia quiere asustar a su población para justificar" su invasión de Ucrania, tuiteó Mijailo Podoliak, consejero de la presidencia.



(El ejército ruso) protege a Rusia y a nuestro pueblo contra los neonazis y los terroristas

El presidente ruso, Vladimir Putin, anuló un viaje previsto en el Cáucaso ruso y está "constantemente" informado de la situación, añadió el portavoz.



El mandatario también lanzó acusaciones luego de las declaraciones de Lavrov.



El ejército ruso "protege a Rusia y a nuestro pueblo contra los neonazis y los terroristas (...). Los que cometieron hoy un nuevo ataque terrorista se infiltraron en nuestro territorio fronterizo y abrieron fuego contra civiles", declaró Putin en un discurso transmitido por televisión.



Sin embargo, el mandatario no tiene previsto convocar urgentemente su consejo de seguridad nacional, que debe reunirse el viernes, puntualizó Peskov.



Los servicios de seguridad rusos (FSB) y las autoridades locales de Briansk informaron que este jueves se estaban llevando a cabo operaciones para "eliminar" a un grupo de "saboteadores" ucranianos infiltrado en esta región, situada a unos 400 km al suroeste de Moscú.



El gobernador regional, Alexander Bogomaz, dijo que "un grupo de reconocimiento y de sabotaje se infiltró en la localidad de Lyubechane desde Ucrania". "Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están tomando todas las medidas necesarias para eliminar a este grupo", agregó.



Según él, "los saboteadores abrieron fuego contra un vehículo en movimiento".

El mandatario también lanzó acusaciones luego de las declaraciones del portavoz del Kremlin. Foto: EFE/EPA/Sergey Fadeichev/Kremlin/Pool

Ucrania rechaza los señalamientos

El gobierno de Ucrania rechazó los señalamientos de Kremlin y de Putin. "Un informe falso difundido por propagandistas rusos que afirma que un grupo de saboteadores y reconocimiento ucraniano cruzó a Rusia constituye una provocación deliberada", explicó Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente en su cuenta de Twitter.

La Federación Rusa

quiere asustar a

su gente para justificar

el ataque a otro país

"La historia sobre el grupo de sabotaje de Ucrania en FR (la Federación Rusa) es una provocación deliberada clásica. La FR quiere asustar a su gente para justificar el ataque a otro país y la creciente pobreza después del año de guerra", precisó Podolyak.



La situación "en la frontera con Rusia está bajo control, la información que sugiere que hay algún grupo de reconocimiento y sabotaje ucraniano en el territorio de la Federación Rusa es una provocación informativa del país agresor", reiteró Andrii Demchenko, según la agencia Ukrainska Pravda



Reconoció que aunque "la situación es bastante difícil" en la zona, ello se debe "principalmente al incesante bombardeo diario desde el territorio de Rusia".

Los enfrentamientos se han intensificado en las últimas semanas en varias regiones de Ucrania. Foto: EFE/EPA/Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa

El grupo ucraniano habría tomado rehenes, según las agencias de prensa rusas Ria Novosti, TASS e Interfax, que citaron a testigos y fuentes de los servicios de seguridad y de rescate. La AFP no pudo verificar estas informaciones de forma independiente.



"No sé nada sobre lo que podría haber sucedido en el territorio de la Federación Rusa, porque un país terrorista es una especie de entidad inestable de facto que puede tratar deliberadamente de culpar a Ucrania de todo", indicó Andrii Demchenko, portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania.



Algunos medios como The Washington Post, apuntaron que el denominado Cuerpo de Voluntarios Rusos, un grupo de combatientes anti-Kremlin, se habría atribuido la responsabilidad de ese ataque.



Según Mijailo Podoliak, consejero de la presidencia ucraniana, el incidente podría estar relacionado con una acción de "milicianos" rusos, que operan con métodos de guerrilla.



Las regiones rusas fronterizas con Ucrania han sufrido varios bombardeos desde el inicio del conflicto, pero es poco común que las autoridades informen de un grupo de sabotaje.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO