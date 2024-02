Investigadores rusos examinarán el cuerpo de Alexéi Navalny durante al menos 14 días

El equipo de colaboradores del opositor ruso Alexéi Navalny, fallecido recientemente en prisión, afirmó este lunes que los investigadores llevarán a cabo un examen "pericial" de su cuerpo durante al menos 14 días.



Rusia informó de la muerte de Navalny el viernes y, desde entonces, a su madre se le ha negado la posibilidad de ver el cuerpo.

"Los investigadores dijeron a los abogados y a la madre de Alexéi que no van a entregar el cuerpo y que en los próximos 14 días realizarán análisis químicos, un examen", declaró este lunes la portavoz del opositor, Kira Yarmish, por YouTube.



"Durante al menos dos semanas, harán algún tipo de inspección", dijo.



"Voy a decirlo una vez más: el cuerpo de Navalny está siendo ocultado para esconder las huellas del asesinato. Este 'análisis clínico' de catorce días es una burda mentira y una burla", señaló la portavoz, en un comunicado divulgado en la red X.



Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022.

La madre de Navalny, Liudmila, viajó el sábado hasta la colonia penitenciaria del Ártico, donde estaba preso su hijo, pero no le han dejado acceder a la morgue donde, según le dijeron, se encuentra el cadáver del opositor.



Previamente este lunes, el Kremlin indicó que se está llevando a cabo una investigación de la muerte de Navalny pero que, de momento, esta no dio "resultados".



El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, señaló además que lo que ocurra con el cuerpo de Navalny o la fecha en que este sea entregado no es competencia del Kremlin.



El líder de la oposición ruso, Alexei Navalny.

Navalni murió el viernes en circunstancias desconocidas a los 47 años en una prisión del Ártico ruso, en un hecho que conmocionó a la oposición rusa en el exilio.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que está "considerando sanciones adicionales" contra Rusia tras la muerte de líder opositor en una prisión del ártico.



"Ya hay sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales, sí", dijo Biden, que ha responsabilizado directamente al presidente ruso Vladimir Putin y sus "matones" por la muerte de Navalny.



Biden y otros aliados occidentales ya han impuesto sanciones sin precedentes para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, aunque no han logrado detener el conflicto. Sin embargo, las dudas sobre el futuro compromiso de Washington con Kiev han aumentado recientemente.



Trump, el probable candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, se opone a ayudar a Ucrania y recientemente utilizó su influencia para acabar con un proyecto de ley de reforma migratoria que también incluía asistencia adicional a Kiev.

