Rusia recuerda a Lenin en el centenario de su muerte mientras Putin cuestiona su legado

Cien años después de su muerte, Lenin, el padre de la Revolución bolchevique, sigue expuesto, embalsamado, en la plaza Roja. Pero su legado languidece en la sociedad rusa, sobre todo después de que el presidente Vladimir Putin le reprochó haber "inventado" Ucrania.



Las autoridades no anunciaron ningún evento específico para este domingo, 21 de enero, en el centenario de su fallecimiento, y sólo estaba prevista una ceremonia del Partido Comunista en su mausoleo, situado cerca del Kremlin.

En previsión de posibles protestas, las autoridades blindaron la plaza Roja, y redujeron a su mínima expresión los actos y homenajes públicos al líder de la revolución bolchevique.

Tras la muerte de Vladimir Ilich Uliánov el 21 de enero de 1924, a los 53 años, las autoridades soviéticas, por orden de Stalin, decidieron embalsamar su cuerpo y construir un mausoleo. El edificio de piedras rojas y negras fue finalizado en octubre de 1930.



En 1953, los restos de Stalin fueron trasladados junto a los de Lenin, pero en 1961 se retiraron durante el proceso de desestalinización. En la época soviética, grandes multitudes se congregaban ante los restos de Lenin.

Estatua de Lenin Foto: AFP

Pero hoy en día sólo nostálgicos siguen honrando al líder revolucionario.

Las bajas temperaturas -unos 15 grados bajo cero- redujeron la afluencia de público, pero no impidieron que cientos de personas rindieran homenaje al padre del proletariado soviético a los pies del Kremlin.



Comunistas y nostálgicos del antiguo régimen de todas las edades combatían el frío ondeando banderas con la hoz y el martillo y entonando canciones soviéticas sobre el empedrado de la plaza.



Depositaron grandes coronas de flores a la entrada del mausoleo de mármol que acoge el cuerpo embalsamado de Lenin, protegido desde 1924 por un sarcófago, ante el que presentaron sus respetos en un silencio casi sepulcral.



Lenin "representa un ideal", dijo a la AFP Valentina Alexandrovna, de 78 años.

Para esta jubilada, "sólo" la doctrina de Lenin puede permitir a Rusia "salir de la situación actual".



Durante el resto del año, el cuerpo embalsamado de Lenin es sobre todo una atracción turística. Una vez cada 18 meses, se cierra el mausoleo para que los científicos puedan reparar el deterioro de sus restos momificados.



Según la agencia de noticias estatal TASS, sólo queda un 23 por ciento del cuerpo de Lenin en el sarcófago de cristal blindado, mantenido a una temperatura de 16 °C.

Putin, Lenin y Ucrania

Como ocurrió en el centenario de la revolución de 2017, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, estuvo ausente de las celebraciones de los comunistas. Eso sí, en el marco de la campaña presidencial, aprovecha cualquier ocasión para criticar a Lenin, al que acusa de poner "una bomba atómica bajo el edificio llamado Rusia", al reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Tres días antes del inicio de la ofensiva contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, Putin negó en un discurso la realidad de la nación ucraniana y acusó a Lenin de haber inventado Ucrania al fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Simpatizantes del partido comunista ruso ondean banderas rojas durante un mitin conmemorativo del centenario del fallecimiento de Vladimir Lenin. Foto: EFE

Según el mandatario ruso, el Estado ucraniano se encuentra en tierras rusas; y Lenin, al crear las repúblicas soviéticas con un poco de autonomía, permitió la emergencia de nacionalismos y la posterior implosión de la URSS.



"Por culpa de la política bolchevique surgió la Ucrania soviética. Estaría perfectamente justificado llamarla la Ucrania de Lenin. Es su inventor, su arquitecto", afirmó.



La figura de Lenin no ha sido, no obstante, totalmente suprimida. En Moscú, un monumento de Lenin de 22 metros de altura domina la plaza de Kaluga.

Al contrario, Stalin es el dirigente soviético al que más se refiere Putin. Y no precisamente para denunciar la atroz represión de su régimen sino para elogiar al hombre de Estado y líder de guerra que venció a la Alemania de Hitler.



Desde el inicio de la operación en Ucrania, Putin sitúa su campaña en el legado de la Segunda Guerra Mundial y compara a las autoridades ucranianas con los nazis.



A ojos del Kremlin, Stalin sigue siendo un modelo victorioso y Lenin un perdedor. "El poder actual necesita a Stalin porque es a la vez un héroe y un villano", dijo a la AFP Alexéi Levinson, sociólogo del instituto de sondeo independiente Levada.



"Ganó la guerra, así que se borran todas sus atrocidades", agrega.



"Lenin es el líder de la revolución mundial, que nunca se produjo. Lenin es el líder del proletariado mundial, que no existe. Lenin es el creador del Estado socialista, que ya no existe y nadie quiere que se vuelva a levantar", zanja el experto.



AFP y EFE