En la zona de llegadas del aeropuerto de Ereván, en Armenia, se encuentra Serguei, un hombre que luce agotado tras huir de Rusia con su hijo por miedo a ser enviado al frente en Ucrania. Igual que sus compatriotas, dice no querer “morir” en la guerra.



Este hombre de 44 años es uno de las decenas de miles de rusos que han abandonado su país desde la invasión de Ucrania, un fenómeno que parece haber aumentado desde el miércoles cuando el presidente Vladimir Putin anunció la movilización parcial de los reservistas.



Las autoridades dijeron que llamarían a 300.000 reservistas, pero muchos rusos temen una movilización mucho mayor. “Sí, salimos de Rusia a causa de la movilización. (...) Decidimos no esperar a que nos llamaran al ejército. Nos fuimos”, dijo este jueves.



Son varios los rusos que han decidido no esperar a que les sea entregada la notificación militar e intentan abandonar el país. Según Google Trends, una herramienta que rastrea las tendencias de búsqueda en Google, la frecuencia de consultas como “salir de Rusia” se multiplicó casi por 100 tras el anuncio de la movilización.



Este jueves, apenas quedaban billetes de avión a las naciones donde los rusos no necesitan visado, como Armenia, Turquía o Azerbaiyán y Asia Central, o si los hay tienen un coste excesivo.



Soldados acuden a capacitaciones para afrontar la guerra. Foto: AFP

Por eso, para muchos, solo queda salir de Rusia en automóvil. Algunos países vecinos dieron cuenta este jueves de colas o al menos de un aumento del tráfico de vehículos rusos en sus fronteras.



En la vecina Finlandia, la llegada de ciudadanos rusos por carretera se incrementó un 57 % el mismo día del decreto de movilización de Putin, informó este jueves la Guardia de Fronteras finlandesa.



En Georgia, la situación es parecida. “Testigos me han dicho que las colas se extienden unos 40 kilómetros”, dijo Victoria Platunova, una rusa refugiada allí desde el inicio de la campaña militar, que agregó que según sus datos hay colas kilométricas de vehículos para entrar en el país caucasiano.



En Armenia, por su parte, desde la orden de movilización la mayoría de los que llegan son hombres en edad de combatir.



Detenidos en protestas contra la movilización de reservistas en Rusia. Foto: AFP

Pero el Kremlin minimizó este jueves el asunto. El portavoz Dmitri Peskov dijo que las informaciones sobre un éxodo de rusos eran “muy exageradas”, pese a que los vuelos desde Rusia, muy limitados y caros tras las sanciones occidentales, iban casi llenos para casi todos los destinos aún disponibles.



Las autoridades afirmaron este jueves que cerca de 10.000 hombres se alistaron en las filas del ejército ruso para ser enviados a Ucrania en el marco de la primera jornada de movilización, mientras en redes sociales muchos temen que se cierren las fronteras, lo que privaría a los rusos de salir, incluso por tierra.



Por eso, países occidentales se han lanzado a ofrecer asilo. El ministro de Justicia de Alemania, Marco Buschmann, afirmó este jueves que los rusos que huyen de su país son “bienvenidos” en Alemania, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó a los rusos a “protestar” contra la movilización de reservistas o a “rendirse” ante las fuerzas de Kiev.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

