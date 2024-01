Moscú bombardea Ucrania en represalia por ataque a la ciudad rusa de Bélgorod

Rusia atacó este domingo, en el último día del año, la ciudad de Járkov, en el noroeste de Ucrania, en venganza por el bombardeo ucraniano de este sábado contra la ciudad rusa de Bélgorod, que dejó al menos 24 muertos y más de un centenar de heridos.



"En respuesta a ese acto terrorista, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron centros de toma de decisiones e instalaciones militares en la ciudad de Járkov", afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

En un ataque con cohetes fue alcanzado el complejo hotelero "Kharkiv Palace", donde fueron "liquidados representantes de la inteligencia militar y las fuerzas armadas de Ucrania que participaron directamente en la planeación y ejecución del ataque terrorista contra Bélgorod", según los militares rusos.

"Allí se encontraban hasta 200 mercenarios extranjeros que planeaban emplear para lanzar incursiones terroristas en territorio ruso fronterizo con Ucrania", aseguró de Defensa.



En Kiev, el portavoz de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andrí Yúsov, negó que el ataque hubiera alcanzado objetivos militares.



"El agresor volvió a atacar objetivos civiles y no militares. Esta es una práctica constante de la Federación de Rusia y sus ataques terroristas con misiles, que están dirigidos específicamente a infraestructuras civiles y a civiles", dijo Yúsov en declaraciones al digital Ukrainska Pravda.



(Lea también: Al menos 14 muertos y 108 heridos en ataque contra la ciudad rusa de Bélgorod)

Facebook Twitter Linkedin

Daños en un edificio de apartamentos tras el ataque nocturno de drones rusos en Jarkov. Foto: AFP

Agregó que todas las declaraciones de Moscú sobre las bajas en las filas de la inteligencia militar ucraniana son "fantasías enfermizas de personas que viven una realidad paralela y libran una guerra genocida contra Ucrania, por la que sin duda serán castigadas".



El gobernador de la región ucraniana, Oleg Sinegoubov, por su parte, aseguró que los cohetes alcanzaron el sábado por la noche a un hotel, edificios residenciales, clínicas y hospitales, hiriendo a 28 personas. Entre ellos había dos adolescentes y un británico, asesor de seguridad de un equipo de periodistas alemanes, según las autoridades ucranianas.



(Además: Rusia dispara más de 150 misiles y drones y provoca 12 muertos en Ucrania)



La Fuerza Aérea ucraniana afirmó que seis misiles teledirigidos rusos habían apuntado a Járkov. También dijo que derribó 21 de los 49 drones Shahed de fabricación iraní, lanzados contra su territorio por Rusia durante la noche y que apuntaban al sur y al este.



Con el ataque a Bélgorod del sábado, el ejército ucraniano respondió a los bombardeos masivos perpetrados el día anterior por las fuerzas rusas contra Kiev y otras ciudades de Ucrania, los mayores de toda la guerra, ya que Moscú utilizó unos 160 misiles y drones.



Aunque Kiev lleva a cabo con regularidad ataques en territorio ruso, utilizando aviones no tripulados, el de Bélgorod es el ataque más mortífero contra civiles en Rusia desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Ucrania dice que derribó 21 de los 49 drones Shahed de fabricación iraní lanzados contra el territorio. Foto: AFP

Los bombardeos masivos a Ucrania, que dejaron al menos 39 muertos y 160, y el ataque a Bélgorod suscitaron dos reuniones en 24 horas del Consejo de Seguridad de la ONU, la primera convocada por Kiev y la segunda, por Moscú.



En la reunión de este sábado, en nombre de la ONU, el vicesecretario de Departamentos de asuntos políticos y de paz, Khaled Kiari, condenó "todos los ataques en ciudades, pueblos y aldeas de Ucrania y la Federación Rusa", y advirtió sobre los "peligros de más escaladas y propagación de esta guerra".

Este domingo, durante su discurso de Año Nuevo, Vladimir Putin aseguró que

Rusia no retrocederá "nunca".



(Siga leyendo: Murió joven colombiano que servía como soldado voluntario en Ucrania)



El año pasado, el presidente ruso pronunció un discurso con un tono muy marcial, flanqueado por soldados uniformados. Esta vez proclamó que el 2024 será el año de la "familia", con el Kremlin al fondo.



Aunque no mencionó explícitamente a Ucrania, hizo varias alusiones a ella, al rendir homenaje a los soldados, "héroes" y al explicar que Rusia había "defendido firmemente" sus intereses y su seguridad en 2023.



Putin aprovechó su mensaje a los ciudadanos de felicitación del Año Nuevo para destacar que no hay fuerza capaz dividir a los rusos y detener el desarrollo del país. "Más de una vez hemos demostrado que somos capaces de resolver las tareas más complejas y que nunca retrocederemos, porque no hay fuerza capaz de dividirnos, de olvidarnos de la memoria y la fe de nuestros padres, de detener nuestro desarrollo", dijo el jefe del Kremlin.

EFE Y AFP