Un hombre vestido de civil yace muerto este viernes en la acera de un barrio residencial del norte de Kiev, donde tropas ucranianas se encuentran apostadas en una vivienda de dos pisos para enfrentar el asalto de las fuerzas rusas.



Una veintena de metros mas lejos, médicos acuden raudos para ayudar a otro hombre, que conducía un automóvil civil que quedó completamente destrozado por las orugas de un vehículo militar blindado.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en la madrugada del 24 de febrero, llega a Kiev, donde resuenan las alertas y los disparos de artillería, y crece el miedo de que la capital sea conquistada por las tropas enemigas o sometida a asedio.



Este viernes, las tropas rusas se acercaban a Kiev desde el noreste y el este, según el ejército ucraniano, aumentando el temor a que la capital caiga en manos de Moscú en el segundo día de la invasión militar.



En el distrito de Obolonsky, en el norte de la ciudad, los peatones corren en busca de refugio, y los disparos y las explosiones se pueden escuchar desde el centro de la capital, donde los residentes pasaron la noche bajo un toque de queda y entre el ruido de las bombas.

Sabotaje

Algunos testigos afirman haber visto dos cadáveres cerca del blindado, que parecen ser los de dos soldados rusos, pero los militares ucranianos que inspeccionan el lugar, no permiten a la AFP acercarse.



"Dos vehículos de combate de la infantería, con matrícula de identificación oculta, estaban transitando por la carretera. No pude ver a qué unidad pertenecían" asegura el civil Yevgen Nalutay, de 39 años.



Viktor Berbash, de 58 años, residente en la ciudad, afirma a la AFP que corrió a su balcón cuando escuchó este viernes por la mañana un tiroteo.



"Vi a un vehículo blindado, y se produjeron disparos de armas automáticas. Y luego el vehículo accidentado, que llevaba lo que probablemente era un arma antiaérea".



El testigo vio cómo el automóvil fue embestido por el tanque, de forma voluntaria, según él.



"Los dos blindados circulaban por la calle, y uno de ellos cambió deliberadamente de carril" cuando apareció el vehículo del civil.



El ministerio ucraniano de Defensa afirmó que el choque fue provocado por "un grupo enemigo de reconocimiento y sabotaje".



Fuerzas rusas llegaron el jueves a los alrededores de Kiev, cuando varios helicópteros con tropas atacaron el aeródromo de Gostomel, en las afueras de la capital y cercano a Obolonsky.



Sin embargo el Estado mayor del ejército ucraniano afirmó el viernes que controlaba el aeropuerto militar en Gostomel, a la entrada de la capital, donde las tropas rusas penetraron el jueves. La AFP no pudo verificar esta información.



Por su lado, el ministerio de Defensa pidió a los civiles de la zona que tomen las armas.



"Pedimos a los ciudadanos que nos informen de los movimientos enemigos, que hagan cócteles molotov y neutralicen al ocupante", dijo.



Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas su ofensiva contra la capital, donde, según las autoridades, cayeron varios misiles de madrugada.



Este viernes, las tropas ucranianas también indicaron que combaten a unidades de blindados rusos en dos localidades, Dymer e Ivankiv, situadas a 45 y 80 kilómetros al norte de Kiev.



El presidente ruso Vladimir Putin intenta aparentemente derrocar al gobierno ucraniano, y fuentes de inteligencia occidental temen que las fuerzas rusas puedan tomar la capital Kiev en las próximas horas o días.



AFP