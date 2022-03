Rusia reducirá de manera "radical" su actividad militar cerca de Kiev y Chernígov en Ucrania, después de negociaciones "significativas" entre las delegaciones de ambos países en Estambul, informaron los negociadores rusos el martes.





(Lea también: ‘Rusia ni ha intentado, ni tiene intención de injerir en Colombia’)



"Como las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica (...), se decidió, para aumentar la confianza, reducir de manera radical la actividad militar hacia Kiev y Chernígov", declaró el vice ministro de Defensa ruso, Alexandre Fomine en Estambul. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinksi, dijo que las negociaciones fueron "significativas".





Las negociaciones de paz entre la delegación rusa y la ucraniana en Estambul han concluido por hoy, según han informado fuentes de la embajada ucraniana en Ankara.

No se ha confirmado todavía si mañana continuarán las conversaciones en la ciudad del Bósforo, como está previsto inicialmente.



(Lea además: En presupuesto de 2023, Biden mantiene su apoyo a Colombia)



Hasta ahora, las dos partes se reunieron de forma presencial en tres ocasiones -el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo- en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Recep Tayyip Erdogan saluda a las delegaciones de ambos países Foto: MURAT CETIN MUHURDAR/AFP

Rusia también ha ofrecido la posibilidad de una reunión entre Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski para sellar un posible acuerdo de paz. Las medidas rusas fueron anunciadas en comentarios televisados por dos de los negociadores de Moscú. Poco antes de sus comentarios, los negociadores ucranianos dijeron que aun no se había llegado a un acuerdo, pero describieron las propuestas que dijeron que hicieron en las conversaciones.



(Le puede interesar: Al menos 5.000 muertos en Mariúpol por la ofensiva rusa, denuncia Ucrania)



Vladimir Medinski, el principal negociador de Rusia, dijo que las conversaciones fueron "constructivas" y que la oferta ucraniana se transmitirá a Putin de inmediato para una respuesta.



El viceministro de Defensa, Alexander Fomin dijo que la "gran reducción" de las operaciones militares en las áreas de Kiev y Chernihiv se llevarían a cabo de inmediato, en el entendimiento de que las fuerzas ucranianas actuarían de forma recíproca.

Ucrania quiere "acuerdo internacional"

Ucrania pide que haya un "acuerdo internacional" para garantizar su seguridad, de la cual sean garantes varios países, indicó el negociador jefe de los ucranianos, tras varias horas conversaciones este martes con los rusos en Estambul.



"Nosotros insistimos en que se trate de un acuerdo internacional que sea firmado por todos los garantes de seguridad", declaró David Arakhamia que precisó que su país quiere un "mecanismo internacional de garantías donde los países garantes actúen de forma análoga al capítulo 5º de la OTAN", que asegura la protección recíproca de los miembros del pacto atlántico.

"No comer ni tocar nada"

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aconsejó a la delegación de su país que participa en las negociaciones con Rusia en Turquía "no comer ni tocar nada", ante las sospechas de envenenamiento surgidas en anteriores encuentros.



(Le puede interesar: Abramovich y negociadores ucranianos presentaron síntomas de envenenamiento)



Los miembros de la delegación presentes en Estambul "no deben comer nada y lo mejor es que eviten tocar cualquier superficie", afirma el ministro, en declaraciones al portal Ukrania24.



La declaración de Kuleba sigue a los síntomas de envenenamiento de los que informó el diario "The Wall Street Journal" y que aparecieron tanto en dos enviados ucranianos como en el oligarca ruso Roman Abramovich, implicado en las conversaciones. Redacción internacional

AFP, EFE, Bloomberg



Más noticias

No hay indicios de balacera en Aeropuerto de Cancún: grupo aeroportuario

Ucrania denuncia el horror en Mariúpol antes de los diálogos con Rusia