Rusia anunció este jueves que procedió a retirar más tropas de la frontera con Ucrania, mientras que Estados Unidos insiste en que Moscú continúa reforzando sus contingentes de cara a una posible invasión de la antigua república soviética.



(Lea aquí: ¿Conflicto entre Rusia y Ucrania afecta en algo a Colombia?)



Desde el martes, las autoridades rusas han anunciado el repliegue de parte de sus militares y equipos desplegados en la frontera entre Rusia y Ucrania y en Crimea, una península ucraniana anexionada por Moscú.



(Además: ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Esto es lo que debe saber)

El jueves, el ministerio de Defensa ruso afirmó que se estaban retirando más unidades de Crimea y divulgó unas imágenes de un tren militar cargado de camiones llegando a

Rusia continental a través del puente que cruza el estrecho de Kerch.



También emprendieron su retirada blindados y tanques, indicó el ministerio, sin precisar ni de dónde partieron ni adónde se dirigían. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, este proceso de retirada llevará "tiempo".



Ya el martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, había mencionado una "retirada parcial" pero sin detallar ni la envergadura ni el calendario de la misma.



Los occidentales dudan de las intenciones de Rusia y siguen sospechando que pretende atacar a Ucrania, asegurando que no han constatado ninguna prueba de desescalada.



Una fuente anónima de la Casa Blanca llegó incluso a acusar a Moscú de haber incrementado sus tropas en la frontera ucraniana con hasta 7.000 soldados.

Facebook Twitter Linkedin

Aumenta la tensión en la región de Donetsk, cerca de la frontera donde se ubican los separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano (foto). Foto: AFP

La Otán "se toma muy en serio" las amenazas que pesan sobre Ucrania, con el refuerzo de las tropas rusas en sus fronteras, afirmó este jueves en Bruselas el ministro británico de Defensa, Ben Wallace.



"Hemos visto un aumento de tropas en las últimas 48 horas", incluyendo la construcción de un puente "desde Bielorrusia hacia Ucrania, o cerca de Ucrania", señaló el británico en la sede la Alianza, donde se reunieron los ministros de Defensa de los países de la Otán.



Esta semana, Estados Unidos cerró su embajada en Kiev, pese a los llamados de las autoridades ucranianas a no sembrar el pánico.



Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó que no había visto ningún indicio de que las tropas en la frontera hubieran disminuido y que únicamente se observaron "pequeñas rotaciones".



Bielorrusia, en tanto, afirmó que "ni un solo soldado" ruso permanecerá en su territorio en cuanto terminen las maniobras de los ejércitos ruso y bielorruso, el próximo 20 de febrero.



El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aseguró sin embargo que su país estaría dispuesto a recibir "armas nucleares" en caso de sentirse amenazado por los países occidentales.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden habla por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin. Foto: Foto de WHITE HOUSE / AFP

Rusia enviará a EE. UU. su respuesta a propuestas de seguridad en Europa

Rusia transmitirá este jueves a EE. UU. su reacción a la respuesta estadounidense a las demandas de seguridad planteadas por Moscú, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.



"Hoy enviaremos esa carta a la parte estadounidense", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, Luigi Di Maio.



Agregó que el contenido de la carta rusa, que se enviará en formatos impreso y electrónico, se hará público "durante las próximas horas". "Creemos que es absolutamente fundamental que los miembros de las sociedades civiles de nuestros países sepan lo que está ocurriendo y qué posturas defiende cada parte", afirmó.



De lo contrario, dijo, si eso se mantiene en secreto, como prefieren nuestros colegas de Washington y Bruselas", entonces la opinión pública continuará "llenándose con mentiras" y propaganda como sucede ahora en el espacio informativo, dijo Lavrov.



El jefe de la diplomacia rusa señaló que EE. UU. se muestra dispuesto a discutir con

Rusia temas de seguridad que Moscú proponía abordar de forma urgente "desde hace años".



No obstante, subrayó, esos asuntos ignoran las principales preocupaciones rusas. Y para Moscú, explicó, lo importante es "no sacar temas sueltos del paquete" para decir luego que todos los asuntos de seguridad están solucionados. "Así no vale", dijo el ministro ruso.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó a su vez que el Ministerio de Exteriores "literalmente en estos momentos" está entregando la respuesta rusa a sus interlocutores.



Lavrov había adelantado esta semana al presidente ruso, Vladímir Putin, que la respuesta rusa está contenida en diez páginas.



Putin dijo el martes al canciller alemán, Olaf Scholz, que Rusia está lista para hablar sobre otros temas que componen la respuesta que recibió de EE. UU. y la Otán, como la transparencia en los ejercicios militares, los problemas de los misiles de emplazamiento terrestre de alcance corto y medio, y medidas de construcción de confianza.



Eso sí, dejó claro que solo en combinación con los temas que son "primordiales" para el Kremlin, como el de evitar el ingreso de Ucrania -y también de Georgia- en la Otán, y que quiere abordar esta cuestión "ahora".



Rusia mantiene en paralelo a las negociaciones con Occidente unos 150.000 soldados cerca de las fronteras con Ucrania, según la inteligencia estadounidense, que afirma que, lejos de retirar parcialmente las tropas como anunció Moscú el martes, continúa reforzando sus posiciones con unos 7.000 efectivos.



Lavrov señaló este jueves que el próximo domingo finalizan los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia, "tal y como se anunció", pero no quiso confirmar si para entonces habrá acabado la escalada de tensión en torno a Ucrania.



"En cuanto a si el 20 de febrero terminará la escalada, no lo sé, porque no hemos sido nosotros los que la hemos creado, nosotros no nos dedicamos a eso", dijo.



El viceministro de Exteriores de Rusia, Aleksandr Grushkó, agregó, a su vez, que la respuesta rusa a la OTAN no será remitida simultáneamente con la de EE. UU. "No la vamos a enviar hoy, aún estamos trabajando en ella", dijo Grushkó, encargado de las negociaciones entre Moscú y la Alianza Atlántica.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

En otras noticias

- ¿Por qué la Otán dice que no ve desescalada de Rusia en Ucrania?

- Putin y Bolsonaro se reunen en Moscú con fines económicos y diplomáticos