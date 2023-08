Moscú reiteró este lunes sus condiciones para negociar con Ucrania y poner fin al conflicto al afirmar que solo la capitulación de Kiev pondría fin a la ofensiva rusa.



En un comunicado, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, afirmó que Moscú “ha estado y sigue estando abierta a la solución diplomática” del conflicto y para “responder a propuestas realmente serias”.

Pero aseguró que Moscú está convencida “de que un acuerdo verdaderamente integral, sostenible y justo es posible solo si el régimen de Kiev pone fin a las hostilidades y los ataques terroristas, y sus patrocinadores occidentales dejan de suministrar armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania”.



Zajárova insistió en que la resolución del conflicto pasa por la confirmación del estatus no alineado y no nuclear de Ucrania y el reconocimiento “de la nueva realidad en el terreno”, haciendo referencia a la anexión de Moscú de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: AFP

Pero aunque la portavoz mencionó la disposición a buscar una salida diplomática, las declaraciones alejan de nuevo las posibilidades del diálogo con Kiev, que ha sido enfático desde hace meses en que no cederá a los condiciones rusas ni aceptará una propuesta de paz que implique ceder parte de su territorio.



“Ucrania no acepta ninguna propuesta que implique una pérdida de sus territorios o un congelamiento de posiciones que permita a las tropas rusas permanecer en el este del país”, dijo hace un par de meses el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba.



La postura expuesta por Zajárova, además, difiere del tono del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, quien aseveró este fin de semana que Moscú no necesita diálogos de paz con Ucrania hasta que ella no lo pida de rodillas. “No necesitamos ningún diálogo. El enemigo debe venir arrastrándose de rodillas, suplicando clemencia”, aseveró.



¿Qué pasó en la reunión en Arabia Saudí?

Lo cierto es que las declaraciones llegan tan solo dos días después de una reunión en Arabia Saudí en la que se abordó la guerra de Ucrania y la necesidad de restablecer una “paz justa” según la fórmula de Kiev. El encuentro tuvo lugar en la ciudad portuaria de Yeda, sobre el mar Rojo, y contó con la presencia de unas 40 delegaciones, entre ellas la de Ucrania, pero no de Rusia, que no fue invitada.



La reunión se celebró a puerta cerrada y con la condición de total discreción respecto al contenido, como ocurrió con la anterior en Copenhague. Pero se espera que el encuentro allane finalmente el camino hacia una reunión de líderes que Kiev aspira a organizar este otoño en torno a la Fórmula de Paz del presidente Volodimir Zelenski.



Zelenski y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. Foto: Bandar AL-JALOUD / SAUDI ROYAL PALACE / AFP

Esta fórmula contiene diez puntos, entre los que se contempla la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, que incluirían la anexionada península de Crimea, al igual que la liberación de todos los prisioneros de guerras y considerables reparaciones, algo que Rusia ve como inadmisible para el diálogo.



Sobre el encuentro, Rusia afirmó este lunes que sin su participación las reuniones sobre la guerra en Ucrania carecen de “valor añadido”.



“Sin la participación de Rusia y sin tener en cuenta sus intereses, ninguna reunión sobre la crisis de Ucrania tiene el más mínimo valor añadido”, señaló.



Kiev, por su parte, dijo que durante el encuentro del sábado “se expresaron diferentes puntos de vista” sobre los principios claves de la fórmula de paz ucraniana, pero que hubo “coincidencia” en cuanto a “la inviolabilidad de la integridad territorial”.



En el terreno, las tropas rusas continuaron este lunes sus intentos de recuperar la iniciativa en algunos sectores del frente en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que en los últimos tres días sus tropas consiguieron avanzar 3 kilómetros en el frente de Kupiansk, en el noroeste.

En el terreno, ambos bandos continúan los ataques. Foto: EFE

En el sur, las Fuerzas Armadas de Ucrania prosiguieron castigando a las posiciones rusas y sus rutas de abastecimiento, principalmente en el sur de la región de Jersón, donde nace la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



Según los expertos del estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), los ataques a los puentes son parte de una “campaña de bloqueo ucraniana destinada a preparar el terreno para futuras contraofensivas”.

Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) también reportaron la captura de una mujer acusada de haber ayudado a Rusia a preparar un ataque contra el presidente Volodimir Zelenski en una visita al sur de Ucrania.

