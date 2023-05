Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin, denunció hoy la Presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia. Según la agencia Interfax, dos drones que se dirigían al Kremlin fueron destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede principal del presidente ruso, Vladímir Putin.



Rusia aseguró este miércoles que derribó dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinato del presidente Vladimir Putin.



Según la Presidencia rusa, "dos drones se dirigían al Kremlin" y "como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron inutilizados".



Los drones y sus fragmentos cayeron no obstante en el recinto del Kremlin, sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguró.



El Kremlin considera "estas acciones como un ataque terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa, perpetrado en vísperas del Día de la Victoria y del desfile militar del 9 de mayo, en el que está prevista la asistencia de invitados", señaló.



Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios sobre los señalamientos.



🇷🇺🇺🇦 | URGENTE: Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque con drones dirigido al Kremlin. pic.twitter.com/xOYOCimx1g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 3, 2023

El único presidente extranjero que confirmó su asistencia a la celebración en la plaza Roja es el líder kirguís, Sadir Zhapárov. El Kremlin aseguró que Putin "no resultó herido" y que "continúa trabajando como de costumbre".



Eso sí, la Presidencia advirtió que Rusia "se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno".



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el desfile militar en la plaza Roja se mantiene tal y como estaba previsto.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE