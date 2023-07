Rusia acusó el lunes a Ucrania de perpetrar el ataque contra un puente que une su territorio con la anexada península de Crimea, en el que dijo que murieron dos civiles.



"El ataque de hoy (lunes) contra el puente de Crimea fue llevado a cabo por el régimen de Kiev", afirmó en Telegram la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova.



Una pareja de civiles murió y su hija resultó herida, precisó el Comité de Investigación ruso.



"Dos civiles murieron: un hombre y una mujer, que conducían un automóvil en el puente. Su hija resultó herida", dijo el Comité.



Una fuente de los servicios de seguridad ucranianos (SBU) dijo a la AFP que las fuerzas de su país están detrás del ataque llevado a cabo con "drones navales".



"El ataque de hoy en el puente de Crimea es una operación especial de los SBU y la marina", dijo esta fuente a la AFP, especificando que "el puente fue atacado con drones navales".



El gobernador prorruso de Crimea, Serguéi Aksiónov, había informado temprano este lunes que el tráfico a lo largo de un puente que une Crimea con la región rusa de Krasnodar había quedado interrumpido a raíz de una "emergencia".



El puente une Rusia con Crimea, que Moscú se anexionó en 2014, y sirve de enlace vital para transportar suministros a los soldados rusos en Ucrania.



En octubre de 2022 fue dañado por un camión bomba en un atentado que Moscú atribuyó a Ucrania. Kiev ha negado estar detrás del ataque.

Rusia se retira del acuerdo sobre cereales

El Centro Conjunto de Coordinación establecido en Estambul y desde el que se gestiona el acuerdo para la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro ha sido notificado por Rusia de que se retira de forma "inmediata" de esta iniciativa, confirmó a EFE una fuente de Naciones Unidas en Ginebra.



Rusia y Ucrania llegaron a este acuerdo hace un año con la intermediación de la ONU y de Turquía, que en las últimas semanas multiplicaron sus esfuerzos para lograr una nueva extensión del acuerdo, que expiraba hoy tras dos extensiones, en marzo y mayo pasados.



Rusia manifestó recientemente su intención de poner fin a este arreglo, que ha permitido la exportación de más de 32 toneladas de alimentos desde Ucrania hacia 45 países en tres continentes.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo la semana pasada que había conversado y convenido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la necesidad de extender el acuerdo, en medio de críticas de representantes del Kremlin de que la parte del pacto que debía facilitar la exportación de sus alimentos y fertilizantes se había incumplido sistemáticamente.



El acuerdo fue negociado en medio de la crisis alimentaria que se había desatado por la interrupción a raíz de la guerra de la salida de productos agrícolas -en particular cereales y ciertos derivados, así como fertilizantes- desde ambos países, que se encuentran entre los mayores exportadores de cereales del mundo.



La iniciativa incluía las salidas de cargamentos desde los puertos ucranianos de Odesa, Chornomorsk, Yuzhny/Pivdennyi, pero Rusia dejó fuera a este último hace un mes.



Paralelamente, las inspecciones de los barcos que se dirigían a Ucrania para cargar los productos se habían ralentizado considerablemente, disminuyendo el ritmo de las exportaciones.



Estas inspecciones eran realizadas en particular por agentes rusos para asegurarse de que no se transportaba mercancía no autorizada.



Las principales exigencias que Rusia considera incumplidas son la reconexión de su banco agrícola, Rosseljozbank, al sistema bancario internacional SWIFT, el levantamiento de sanciones a los repuestos para maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte y el descongelamiento de activos.



Asimismo reclamaba que se reanude el funcionamiento de la tubería de amoníaco que conecta la planta de Togliatti, en Rusia, con el puerto de Odesa, en Ucrania, y que fue bombardeado a principios de junio.



Esta infraestructura no ha funcionado desde que empezó la agresión rusa contra su vecino.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE