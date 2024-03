Rusia acusa a Occidente de 'implicación directa' en Ucrania tras supuestas filtraciones

Rusia denunció este lunes "la implicación directa" de las potencias occidentales en Ucrania y convocó al embajador de Alemania tras la difusión en las redes sociales de supuestas conversaciones entre oficiales alemanes sobre entregas de armas a Kiev.



El viernes se difundió desde Rusia en las redes sociales una grabación de audio de una reunión por videoconferencia de oficiales alemanes de alto rango sobre una posible entrega de misiles a Ucrania.



Esta conversación, cuya veracidad fue confirmada por Berlín, muestra "una vez más la participación directa del Occidente colectivo en el conflicto en Ucrania", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



En esta conversación, los participantes hablan de la hipótesis de entregar a Ucrania misiles de largo alcance Taurus, de fabricación alemana.



Vladimir Putin y Dmitri Peskov. Foto: Efe

Oficialmente Alemania niega querer entregar este tipo de misiles a Ucrania, argumentando que existe el riesgo de una escalada del conflicto.



Los participantes de la conversación también mencionan posibles bombardeos contra el puente de Crimea, que une la península anexionada por Moscú en 2014 y el territorio ruso. Uno de ellos apunta que serían necesarios entre 10 y 20 misiles para destruirlo.



"La grabación en sí misma muestra que en el interior del Bundeswehr (el ejército alemán), se habla de forma detallada y concreta de proyectos para efectuar bombardeos en territorio ruso", dijo Peskov.

Soldados ucranianos participan en un ejercicio de entrenamiento operado por las fuerzas armadas británicas. Foto: AFP

Este incidente ha provocado una crisis diplomática entre ambos países.



El embajador de Alemania en Rusia, Alexander Graf Lambsdorff, se desplazó el lunes por la mañana al ministerio ruso de Relaciones Exteriores.



El embajador salió luego del ministerio sin hacer comentarios a la prensa, tras haber pasado algo más de una hora en el interior, según las agencias de noticias rusas.



Berlín desmintió que su embajador hubiera sido convocado y un portavoz de la diplomacia alemana aseguró que esa cita estaba prevista desde "hacía tiempo".

Es un intento más de los muchos que hemos visto de dividir a la sociedad en Alemania y el Europa. FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno alemán advirtió este lunes que no se le debe hacer el juego al presidente ruso, Vladimir Putin, ante sus campañas de desinformación, y calificó de absurda la idea de que Alemania esté planeando una guerra contra Rusia tras el escándalo de las escuchas a altos cargos militares germanos.



"Es un intento más de los muchos que hemos visto de dividir a la sociedad en Alemania y el Europa. No le debemos hacer el juego a Putin y por eso en estos casos hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero la idea de que Alemania esté planeando una guerra contra Rusia es absurda", dijo el viceportavoz del Gobierno, Wolfgang Büchner.



"Se usa esto para reforzar el relato de un Occidente agresivo y hacer olvidar que es Rusia la que está haciendo desde hace dos años una guerra de agresión", agregó en la rueda de prensa ordinaria de los portavoces de los ministerios alemanes.



Büchner se refirió también a un comentario de la prensa rusa, según la cual los presuntos planes de Berlín mostraban que aún no estaba culminada la desnazificación de Alemania.



"El absurdo es tan evidente que no hace falta comentar la frase", dijo.



El portavoz de Exteriores, Christian Wagner, por su parte, dijo que no es la primera vez que se oyen este tipo de comentarios de actores cercanos al Gobierno ruso o incluso gubernamentales.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

La televisión estatal rusa señaló, en base a las escuchas realizadas por los servicios secretos rusos a miembros del Ejército alemán, que los militares germanos planeaban, a espaldas del canciller alemán, Olaf Scholz, el uso de misiles de largo alcance Taurus para destruir el puente de Crimea.



Scholz ha rechazado en numerosas ocasiones el envío de misiles Taurus a Ucrania, de lo que son partidarios otros miembros de la coalición de Gobierno, alegando que estas armas implicarían el peligro de que Alemania terminara teniendo una participación directa en la guerra.



Al respecto de las conversaciones que fueron escuchadas por los servicios secretos rusos, el portavoz de Defensa Mitko Müller dijo que en ellas se dejaba claro que no había una autorización para el envío de los Taurus, que la decisión era competencia de los responsables políticos y que Alemania tenía que evitar convertirse en parte en la guerra.

Olaf Scholz. Foto: Michael Kappeler / POOL / AFP

Müller admitió que el hecho de que los rusos hayan podido espiar las comunicaciones de los militares alemanes es algo grave y que, además de que investigar al respecto, cree que los superiores procurarán sensibilizar a todos los soldados sobre los protocolos a seguir en el uso de sistemas de comunicación.



En Alemania hay desde hace semanas un debate sobre la necesidad de hacer más por Ucrania y sobre la posibilidad de enviar los Taurus.



"Hasta 2024 Alemania ha aportado 7.000 millones a Ucrania, es el país que más aporta a Ucrania en Europa. Alemania no necesita lecciones de como apoyar más a Ucrania. En ninguno de los países que hacen menos hay un debate como el nuestro", dijo Wagner.

AFP y EFE