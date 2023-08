El actor español Rodolfo Sancho rompió su silencio este domingo y pidió el "máximo respeto" para su hijo Daniel Sancho, detenido en Tailandia acusado del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.

En un comunicado remitido a Europa Press, el intérprete y su familia reclamaron a los medios de comunicación que "se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" sobre los acontecimientos.



Igualmente, solicitaron que no se publiquen "informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".



Por último, pidieron respeto "en estos momentos delicados y de máxima confusión".



(Lea también: ¿Quién es Daniel Sancho, el español acusado de desmembrar a colombiano en Tailandia?)

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, está bajo custodia policial desde el viernes y al día siguiente se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta Arteaga. Ambos se encontraban en Koh Phangan, una isla al sur de Tailandia.



El joven reconoció este domingo en declaraciones a Efe que es culpable del asesinato de Arrieta y aseguró que lo hizo porque se sentía su rehén. Así mismo, negó que tuviera una relación sentimental con el connacional.



(Le puede interesar: Las macabras pistas del crimen de médico colombiano que fue desmembrado en Tailandia)



"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró.

Un recolector de basura fue quien descubrió el jueves partes del cuerpo en un basurero de la turística isla, lo que propició que la policía investigara un posible asesinato.

EUROPA PRESS Y EFE