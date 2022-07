De seguro, usted también conoce la famosa historia infantil de ‘Robin Hood’, el astuto ladrón que robaba a los ricos para dale dinero a los pobres. En la vida real, este personaje existe y recibe el nombre de Enric Duran.



Vive escondido, huyendo de la justicia, pues tiene un juicio pendiente por haber estafado a, al menos, 40 entidades bancarias.

Este caso salió a la luz en el año 2008, cuando Duran escribió y editó su propia entrevista titulada ‘Crisis’, de la cual mandó a imprimir y difundir más de 200 mil ejemplares con el fin de que todos supieran de su gran hazaña.



En este documento, el presunto delincuente relataba cómo había creado empresas fantasma y falsificado cientos de identidades para pedir créditos en más de 40 bancos. El resultado: logró obtener 492 mil euros (más de 2 mil millones de pesos colombianos), deudas que no tenía intención de pagar.



“He robado 492.000 euros a quienes más nos roban para denunciarlos y construir alternativas de sociedad”, afirmó en su entrevista. Lo más curioso de esta misión fue que Durán no se quedó con el capital que robó, sino que lo destinó todo a entidades con fines sociales que ayudan a los más necesitados.



Gracias a su plan, este sujeto recibió el apodo de ‘Robin de la Banca’, por lo que fue aclamado por muchos y criticado por otros tantos. Lo cierto es que, ante la justicia, Durán cometió un gran delito, pero para él fue simplemente una “acción reivindicativa”, la cual le ha dado mucha fama.



Luego de su confesión, fue capturado y llevado a prisión preventiva por un tiempo, aunque logró salir libre solo unos meses después.



Cuando fue citado a juicio, se negó a asistir y dejó pendiente su condena.

@DocsBarcelona

Dia 4🎞️#RobinBank de🗣️Anna Giralt Gris @anoulajan

Buscando al Sr.Enric Duran.Intentando descubrir si aquel acto de robar medio millon a los bancos con el objetivo de denunciar el sistema bancario fue lo honesto que intento demostrar.¿Activista o Ladrón? pic.twitter.com/v7WOapORnd — Nexus 1-O (@Nexus1O1) May 23, 2022

El hombre se dedicó a escribir y publicar varios blogs, en los cuales daba sus declaraciones con respecto a su caso. En uno de ellos afirmó que consideraba que el sistema judicial era deficiente y que, por esta razón, no tenía intenciones de ir a su litigio, ni mucho menos, de permanecer tras las rejas.



Fue así como decidió huir sin rumbo fijo y, aunque muy pocas personas conocen su paradero, aún se arriesga a promover su causa social, dar entrevistas y publicar comunicados. Actualmente, es reconocido por crear una lucha anticapitalista que le ha dado la vuelta al mundo y ha inspirado a mucha gente.

¿Quién es Enric Durán y cuál es su misión?

Según contó ‘Robin de la Banca’ en una entrevista, en 2009, al medio español ‘El País’, nació en 1976 en Barcelona, España. En su juventud, encontró una gran pasión en el tenis de mesa, por lo que dictó clases y dedicó una buena parte de su vida a eso.



Posteriormente, empezó a gustarle mucho la sociología e inició sus estudios universitarios en esta área. Sin embargo, abandonó la carrera porque no estaba de acuerdo con el sistema educativo.



En aquella época, pasaba gran parte de su tiempo leyendo sobre ecología y temas relacionados con la revolución antisistema. Se contactó con varios activistas de diferentes movimientos sociales para iniciar una nueva lucha social y, desde ese momento, su vida cambió por completo.

Con ustedes, Enric Duran. El curioso caso del perroflauta que defendía el coeficiente de caja del 100%. pic.twitter.com/ilNGn2nC4F — Denny Crane (@Denn1Crane) May 5, 2015

Esos fueron los inicios de su gran plan, el cual estaba empezando a idear y, según confesó en su entrevista ‘Crisis’, la gran estafa no la planificó él solo, sino que fue una idea colectiva y premeditada desde hacía un buen tiempo.



Primero, Durán investigó cómo funcionaba el sistema bancario pidiendo créditos pequeños. A partir de ahí analizaba los tiempos que se demoraban los bancos en contestarle, en qué condiciones le aprobaban y en qué condiciones le rechazaban; la documentación que le exigían, en qué casos podía ser reportado en mora por el Banco de España y demás aspectos importantes.



Poco a poco, fue identificando las falencias y las fortalezas de las entidades bancarias y pedía créditos cada vez más grandes, haciéndose pasar por otras personas y creando empresas falsas. Al cabo de unos meses, llegó a poseer cuantiosas sumas de dinero y solicitó, en total, 68 préstamos.

Los bancos nos roban, preferentes, rescate pagado por todos y nadie va a la cárcel. ¡Ah! Sí Enric Durán pic.twitter.com/6aAEAtPwpN — Perypecia (@perypecia) March 17, 2013

La evasión a la justicia

Después de que la entrevista fue publicada, ‘El País’ reportó la captura de Durán en 2009. Sin embargo, muchos de sus seguidores pidieron su liberación, argumentando que había sido un abuso de poder.



Además, la defensa del acusado logró demostrar que la estafa a entidades bancarias no podía ser condenada con cárcel, por lo que el juez le otorgó libertad condicional. Tiempo más tarde, Durán fue citado a juicio nuevamente, pero se negó a asistir.



Fue así como emprendió una huida al sistema judicial y, hasta el día de hoy, permanece escondido de las autoridades. En el tribunal le aguarda una condena de 8 años de prisión, en la que también respecta al delito de falsedad documental mercantil, pero él se niega a entregarse.



Aunque pocas personas conocen su paradero, ‘Robin de la Banca’ ha tenido varias apariciones públicas. En 2013, hizo una publicación en su blog virtual, en la que le agradeció a sus admiradores por contribuir con su movimiento y afirmó que pagar una condena no estaba entre sus planes.

“No he renunciado a encontrar y aprovechar nuevos agujeros que deja el sistema bancario en su desmedida voluntad de lucrarse a través de los ahorros de la gente”, afirmó Durán, dejando en claro que su trabajo aún no habría terminado.



En una conversación realizada en 2016, publicada en el canal de YouTube ‘Vice en Español’, ‘Robin de la Banca’ explicó que estaría dispuesto a migrar de país cuantas veces fuera necesario para evadir a la justicia.



Actualmente, es uno de los creadores de la Cooperativa Integral Catalana, una organización con fines sociales que beneficia a los más necesitados y promueve una ideología antisistema.



Según resaltó en la entrevista, el fin de Durán va mucho más allá de una estafa, ya que incluso está intentando cambiar el sistema económico mundial y creó su propia moneda virtual llamada ‘Fair coins’.

