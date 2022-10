Los diputados del Partido Conservador eligieron este lunes como nuevo líder y primer ministro del Reino Unido al extitular de Economía Rishi Sunak, que afronta la tarea de recuperar la estabilidad financiera y política tras la tormenta que provocaron las medidas de la hasta ahora jefa de Gobierno, Liz Truss.



Sunak, de 42 años, es el primer político de origen indio que accede a la residencia oficial de Downing Street y será el primer ministro más joven de la historia moderna del Reino Unido.



Antiguo analista del banco Goldman Sachs y responsable de la economía británica durante la pandemia de coronavirus, el nuevo líder "tory", que se posicionará este martes, ha hecho valer su experiencia financiera para ganarse el favor de sus correligionarios.



Pero un dato no menor sobre su perfil es su fortuna.



Sunak cursó Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford -los estudios más habituales entre la élite política británica-, cuenta con un MBA en la Universidad de Stanford (EEUU), trabajó tres años en Goldman Sachs y fue después socio de un fondo de inversión de alto riesgo.



Está casado con Akshata Murty, heredera de un imperio empresarial en la India, y la fortuna conjunta del matrimonio se estima en 730 millones de libras (830 millones de euros).



Durante la pandemia de coronavirus, fue él quien diseñó desde el Ministerio de Economía los multimillonarios programas de estímulo del Reino Unido. Consciente de la enorme deuda que se acumuló con esas ayudas, también fue quien programó subir el impuesto de sociedades del 19 % al 25 % el próximo año, precisamente uno de los tributos que planeaba volver a recortar Truss.

Rishi Sunak Foto: Jason Alden. Bloomberg

Más rico que el rey

"Si Rishi Sunak se convierte en primer ministro será la primera vez en la historia que los ocupantes del número 10 de Downing Street serán más ricos que el monarca del Palacio de Buckingham, y en un momento en que millones de británicos luchan contra la crisis del costo de vida".



Así lo reseño The Guardian en una nota reciente en la cual se explica que Sunak y su esposa, Akshata Murty, tienen una fortuna que equivale aproximadamente al doble de la riqueza estimada de 300 a 350 millones de libras esterlinas el rey Carlos III y Camilla, reina consorte .



"Posee una cartera de cuatro propiedades repartidas por todo el mundo y valoradas en más de 15 millones de libras esterlinas", agrega ese medio. "Sunak, su esposa y sus dos hijas, Krishna y Anoushka, pasan la mayor parte de la semana en su casa de cinco dormitorios en Kensington, al oeste de Londres, que los agentes inmobiliarios estiman en más de 7 millones de libras esterlinas".

La riqueza de Sunak viene en su mayoría de parte de la familia de su esposa, hija de un multimillonario indio del software. Narayana Murthy, un programador indio que cofundó el gigante tecnológico Infosys, tiene una fortuna que asciende, según Forbes, a 4.5 billones de dólares.



Para expertos consultados por medios británicos, su riqueza fue un tema de conversación habitual durante la última campaña, cuando ganó Liz Truss, y es probable que vuelva a serlo ahora que es el nuevo primero ministro.



En un podcast con The Telegraph este año, Sunak, que hizo su fortuna en el banco de inversión Goldman Sachs y los fondos de cobertura TCI y Theleme Partners, dijo que no tenía miedo de responder preguntas sobre su fortuna.



"Es lo contrario de molesto. Muy pocas personas me lo mencionan. Mientras era canciller, organizaba (reuniones) en el ayuntamiento con mucha regularidad con miembros del público... prácticamente nadie me preguntó al respecto", dijo.



Sin embargo, el nuevo primer ministro, como anota The Guardian, se ha negado repetidamente a responder preguntas sobre exactamente cuánto dinero tiene o dónde está invertido. Ahora que está en el poder quizás esto deba cambiar, pues, como señala Rachael Maskell, diputada laborista, "en lo que respecta a la mayoría de la gente, Rishi Sunak vive en otro planeta" por su cuantiosa fortuna.

