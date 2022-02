Los enfrentamientos entre bandas latinas en Madrid, con dos fallecidos el pasado fin de semana, reavivaron este jueves el debate político sobre la inmigración en España, acerca del grado de integración en la sociedad, tanto de los inmigrantes como de sus hijos que ya son españoles de nacimiento.

El fin de semana pasado se produjeron en la región de Madrid reyertas entre grupos juveniles que las autoridades atribuyen en varios casos a la rivalidad entre las bandas latinas Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios.



Uno de los muertos es una persona de origen colombiano (de 25 años) y hubo cinco heridos, entre ellos un paraguayo de 19 años. La otra víctima sería un menor de 15 años que fue asesinado de un machetazo en el pecho. El martes 9 de febrero, un juez ordenó prisión provisional para dos de los detenidos por estos hechos.



Se trata de un español de 20 años de origen suramericano y un ecuatoriano de 27, en una causa que investiga posibles delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal y tráfico y tenencia ilícita de armas, incluidas armas de fuego, entre otros.



Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. Foto: AFP / Comunidad de Madrid

En medio de este panorama, el Parlamento regional de Madrid vivió un fuerte debate entre la presidenta del Gobierno de la región, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, y la portavoz del ultraderechista Vox, Rocío Monasterio.

“Son bandas juveniles que son españolas”, subrayó Ayuso, pues muchos miembros de bandas latinas “son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como usted o como yo”.



“La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, no vuelvan a mezclarlo”, declaró la presidenta regional, al manifestar que “una persona no integrada da igual donde haya nacido”, aunque reconoció “problemas de integración” entre los inmigrantes que residen en Madrid.



La portavoz de Vox denunció que el problema de la “inmigración ilegal” causa “verdadero terror” en la sociedad española, a la vez que reiteró la demanda de este partido de que se cierren centros que acogen a menores extranjeros y se destinen “a otra cosa” los recursos para mantenerlos.



Por otro lado, más de medio millar de policías reforzaron este jueves en Madrid el control sobre estas bandas que, además, recibieron en esta jornada un buen golpe con la detención de once supuestos miembros de uno de estos grupos, mientras que otros dos ya fueron detenidos anteriormente.



Por su parte, la Guardia Civil española reforzará su presencia en nueve localidades de la región madrileña donde ha identificado actividades ilegales.

El objetivo es frenar una “escalada” de violencia, según la delegada del Gobierno español en la región de Madrid, Mercedes González.



Los miembros de estas pandillas juveniles son cada vez más jóvenes, incluso niños de 11 años, y estos grupos tienen una creciente actividad delincuencial, advirtió al presentar el operativo policial.



Un despliegue que tendrá especial incidencia en fines de semana, sobre todo en zonas de ocio nocturno, incluidas patrullas policiales a las puertas de discotecas, y en el transporte público, como el metro y los trenes de cercanías.

Guardia Civil española. Foto: Tomada de video

Así mismo, los agentes incautaron gran cantidad de armas blancas como machetes y cuchillos, una importante cantidad de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y falsificado, además de material relacionado con los DDP, según la Guardia Civil.



González avanzó que el Gobierno español revisará la regulación de la venta y el uso de armas blancas, además de plantear a los locales de ocio nocturno medidas como la instalación de detectores de metales en las discotecas.



La Policía española ha pedido a la municipal de Madrid apoyo en el control de su venta en establecimientos como armerías, luego de observar desde hace un tiempo un incremento del uso de machetes en estos enfrentamientos entre bandas juveniles.

La problemática de estos grupos no es nueva en Madrid y, de hecho, las autoridades aseguran que no hay un incremento de la actividad de estas bandas criminales en la capital española.



No obstante, la policía ya puso en marcha el pasado diciembre la llamada operación Hispano para controlarlas, con más de un centenar de detenidos y decenas de armas incautadas, pero estas muertes recientes han hecho saltar las alarmas sobre una escalada de la violencia que las autoridades quieren evitar.



EFE

