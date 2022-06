El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, (SIPRI, por sus siglas en inglés) publicó su más reciente reporte sobre armamento y seguridad internacional, en el que revela que el probabilidad de uso de armas y artefactos nucleares es "la más alta" desde el punto más álgido de la Guerra Fría.



Según la entidad sueca, esta percepción surge luego de que las nueve potencias nucleares comenzaran a rearmarse luego de una amenaza sostenida de guerra que podría estallar en cualquier momento.

Corea del Norte, Pakistán, India, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China e Israel "siguen modernizando sus arsenales nucleares y, aunque el número total de armas nucleares disminuyó ligeramente entre enero de 2021 y enero de 2022, es probable que el número aumente en la próxima década".



La invasión de Rusia a Ucrania provocó que las alertas de combates nucleares se prendieran en todo el mundo, causando, además, que convenios internacionales se detuvieran, como el de Washington con Moscú.



De hecho, Rusia y EE. UU. acaparan el arsenal nuclear con más del 90 por ciento, mientras que los otros siete países procuran por aumentar su capacidad. China, por ejemplo, según el estudio, "se encuentra en plena expansión, que según las imágenes de satélite incluye la construcción de más de 300 nuevos silos de misiles".

Energía nuclear de Estados Unidos. Foto: iStock

Hay claros indicios de que las reducciones que han caracterizado a los arsenales nucleares mundiales desde el final de la Guerra Fría han terminado. FACEBOOK

TWITTER

El conflicto entre Rusia y Ucrania, sin embargo, no es el único motivo por el que el SIPRI considera que el mundo vive uno de sus peores momentos con respecto al tema, pues también influyen factores como el 'no' que le dieron todos los países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.



A su vez, destacan otras potencias nucleares emergentes, como Irán, país que se niega a hacer parte de tratados internacionales y que, recientemente, anunció el retiro de 27 cámaras de vigilancia en instalaciones nucleares.



La acción de Teherán se da luego de que el el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) criticó su falta de cooperación. Ante eso, en una declaración conjunta, Alemania, Francia y Reino Unido le pidieron que pusiera fin a "la escalada nuclear".







REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

