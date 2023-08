La infanta Sofía ingresa este martes en el UWC Atlantic College de Gales, en el Reino Unido, para comenzar el primero de los dos cursos de bachillerato, al igual que hizo su hermana, la princesa Leonor.



La hija menor de los reyes de España, de 16 años, inicia una nueva etapa en su formación después de haber completado sus estudios de educación secundaria en el colegio privado de Santa María de los Rosales de Madrid.

Como hicieron con la princesa, los reyes asumen de su bolsillo el coste de la estancia de la infanta en el internado de Gales, que asciende a 74.000 libras (unos 82.000 euros, cerca de 365 millones de pesos colombianos) por los dos cursos.



La infanta tendrá una semana para aclimatarse al centro y el 5 de septiembre comenzará las clases de primero de bachillerato internacional.



(No deje de leer: Un rey que parece no querer reinar).

Facebook Twitter Linkedin

Reina Letizia y su hija, la infanta Sofía. Foto: EFE

Estudiantes de unos 80 países

El UWC Atlantic College, donde hay estudiantes de unos 80 países, pertenece a la organización Colegios del Mundo Unido, cuyo modelo educativo busca promover el intercambio cultural y la convivencia de personas de diferentes países, razas y creencias.

Como su hermana, la infanta se alojará en una habitación con otras tres chicas de distintas nacionalidades y, como cualquier otro alumno, deberá asumir tareas como la limpieza y el lavado de su ropa.



Sofía de Borbón tuvo un primer contacto con algunos de los estudiantes españoles con los que coincidirá en el internado de Gales en la audiencia que hubo con los miembros del patronato de la filial española de Colegios del Mundo Unido en el Palacio de la Zarzuela el pasado 14 de junio, con la presencia de los reyes y la princesa.



El programa académico combina asignaturas de ciencias y de letras, a las que une otras sobre materias como creatividad y deportes.



(Además: Revelan video del gesto vulgar que empañó celebración de España en el Mundial femenino).

Labores de voluntariado

Los alumnos también tienen que hacer labores de voluntariado en favor de la comunidad.



El internado, fundado en 1962, tiene como sede el castillo St. Donat’s, del siglo XII, situado a 35 kilómetros de Cardiff, la capital galesa.



La previsión es que la infanta compagine sus estudios en Gales con su participación en actos oficiales durante los parones de vacaciones que hay durante el curso.

Facebook Twitter Linkedin

La infanta Sofía, en una imagen de archivo Foto: EFE

El primer paréntesis será del 27 de octubre al 5 de noviembre, por lo que la hija menor de los reyes no asistiría ni al desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre, ni a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo previstos el día 20 de ese mes.



La infanta no ha protagonizado hasta ahora ningún acto oficial en solitario, ni ninguna intervención, aunque sí ha participado en visitas junto a su hermana sin la presencia de los reyes.



(También: Los incendios forestales y una ola de calor tardía sofocan al sur de Europa).



A pesar de ocupar un segundo plano respecto a su hermana, la hija menor de los reyes ha tenido algunos momentos en los que ha tenido el foco de atención en los últimos meses.



Así, la semana pasada la reina Letizia y la infanta Sofía viajaron a Sídney para asistir a la final del Mundial de Fútbol femenino que ganó España.



Doña Letizia y la infanta siguieron el partido desde el palco de honor donde estaban situadas cerca del presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, cuyo beso en la boca a una de las jugadoras durante la celebración del triunfo ha desatado una monumental polémica y una crisis sin precedentes en el organismo por su negativa a dimitir.



No es la primera vez que doña Sofía demuestra su afición por el fútbol acudiendo a algún partido, ya que tres semanas antes la infanta asistió con su padre a la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla entre el Real Madrid y el Osasuna.

EFE

Más noticias en EL TIEMPO

-Qué es la ideología libertaria y qué tanto se adhiere Javier Milei a ella

-'Las disculpas no son suficientes': la polémica en España por el 'inaceptable' beso

-Familia de Edwin Arrieta pedirá cadena perpetua para Daniel Sancho en Tailandia