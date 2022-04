A través de un comunicado, la Casa Real de España reveló este lunes a cuánto asciende el patrimonio del rey Felipe VI.



La decisión de publicar el monto, indicó la misiva, se debe al camino de modernización de la “Corona, para hacerla merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos”.



(Le puede interesar: Zelenski denuncia campos de concentración rusos y deportaciones a Siberia)

En la comunicación oficial, publicada desde el Palacio de La Zarzuela, se estableció que el rey Felipe VI de España cuenta con un patrimonio de 2’573.392 euros.



“Su Majestad el Rey guiado por ese mismo espíritu de servicio y compromiso cívico añade hoy a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros”, señaló la Casa Real.



De este patrimonio acumulado desde 1998, 2,26 millones de euros son depósitos bancarios y fondo de inversión y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Felipe VI no tiene bienes inmobiliarios, ni tampoco dinero en el extranjero, según el comunicado.



(Lea también: ¿Planea viajar a Europa? Estos son los nuevos requisitos que debe cumplir)

Facebook Twitter Linkedin

La Casa Real indicó que el origen del patrimonio del rey Felipe VI se debe principalmente a las retribuciones percibidas del Estado en los últimos 25 años. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El comunicado detalló que el jefe de Estado presenta cada año su declaración fiscal y de patrimonio a la Hacienda española. El origen de su patrimonio se debe principalmente a las retribuciones percibidas del Estado en los últimos 25 años, tanto como Príncipe de Asturias, cuando era heredero del trono, como ya siendo rey, desde 2014.



Esas retribuciones suman unos 4,27 millones de euros brutos, unos 4,5 millones de dólares.



(Le recomendamos leer: Caso Madeleine McCann, más cerca del final tras 15 años de misterio)



Así mismo, la Casa Real destacó una parte del discurso que hizo Felipe VI cuando fue proclamado rey de España en 2014, en donde señaló que “los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos”.



“Esa demanda de regeneración pública está muy presente en los millones de personas que afrontan su trabajo cotidiano con esfuerzo y honradez, con vitalidad y generosidad; personas que, a diario, cumplen con sus obligaciones, ponen de manifiesto sus valores cívicos y así construyen y definen el futuro de nuestro país”, indicó la Casa Real.



(Además: El asesinato de una joven por parte de sus mejores amigas por un secreto)



El rey Felipe VI asumió el 19 de junio de 2014, después de que su padre, el rey Juan Carlos I, abdicara a la Corona de España. Ese día, el monarca realizó el juramento y se proclamó rey.



La comunicación no incluye a la reina Letizia, al considerar la Casa del Rey que no tiene "responsabilidades constitucionales" y que el jefe del Estado es el rey, según fuentes de esta institución.

También le puede interesar:

- Tapabocas: lo que debe saber del fin de su uso en espacios cerrados



- Jada Pinkett Smith reveló que fue 'adicta a la pornografía'



- La ola de 524 metros, casi 3 veces la Torre Colpatria, que devastó en 1958



TENDENCIAS

*Con información de EFE