Los 11 miembros de la realeza británica que cubrirán a Carlos III durante su enfermedad

Aunque el diagnóstico de cáncer de Carlos III es un revés para la monarquía y suscita incertidumbre en el Reino Unido, la realidad es que existe un protocolo bien detallado que asegurará que las funciones del rey queden cubiertas durante su enfermedad.



Los compromisos oficiales del rey británico, Carlos III, serán repartidos entre el resto de miembros activos de la familia real tras el reciente anuncio de que padece cáncer y se apartará de la vida pública para centrarse en su tratamiento, aunque seguirá desempeñando tareas de despacho.



Aunque las tareas representativas del monarca se repartirán entre los 11 'miembros activos' de la Casa Real, se espera que el rol principal recaiga en el príncipe William, quien goza de altos niveles de aprobación popular.



Junto a él, la princesa Ana, única hermana de Carlos III, mantendrá previsiblemente la ubicuidad que ya la caracterizó en 2023: superó, según un recuento del 'Daily Telegraph', al propio rey en número de compromisos públicos, con 457, frente a los 425 de su hermano.



Estos componentes operativos (conocidos en inglés como 'working royals' y entre los que no están el hermano del rey Andrés ni su hijo menor, Harry) que asumirán las tareas públicas de Carlos a partir de ahora son:

La reina Camila

La reina, de 76 años, asumirá más compromisos oficiales a raíz del anuncio del diagnóstico de cáncer de su esposo, el rey Carlos III, de 75 años, que se centrará en su tratamiento. Casada con Carlos desde hace 18 años, Camila fue coronada como reina del Reino Unido en una ceremonia llevada a cabo en la Abadía de Westminster, en Londres, el pasado 6 de mayo.

William y Kate, príncipes de Gales

El príncipe William y su esposa, Kate, de 41 y 42 años respectivamente, son dos de los miembros de la casa real británica más queridos por los ciudadanos y tienen tres hijos: el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis.



Si bien Kate se encuentra convaleciente tras una operación abdominal y no se prevé que se reincorpore a sus actividades públicas hasta la Semana Santa, la pareja desempeña numerosos compromisos oficiales y se embarca con frecuencia en giras en el extranjero.



Aunque William, primogénito del rey y la difunta Diana de Gales, había decidido apartarse de la vida pública para ocuparse de su familia ante la baja de Kate, la nueva situación le ha llevado a retomar su agenda desde este mismo miércoles. En su primera aparición, presidió una llamada ceremonia de investidura, en la que destacadas personalidades son condecoradas con la Orden del Imperio Británico.



Las fotos del acto mostraron a un príncipe distendido y sonriente, departiendo amigablemente con los galardonados, como la futbolista internacional Ellen White, quien le transmitió sus mejores deseos para el restablecimiento de su padre. Posteriormente, durante la noche el príncipe tiene previsto participar en una cena de gala que organiza la ONG London Air Ambulance, que apadrina.



Príncipe William y Kate Middleton junto con sus tres hijos Foto: getty images

La princesa Ana

Es la segunda hija de Isabel II y el príncipe Felipe, y la única hermana del rey Carlos III. Distinguida con el título de Princesa Real, Ana era ya antes del fallecimiento de su madre y la enfermedad de su hermano una de los componentes más activos de la familia, a quien representa en multitud de eventos cada año.



Tras divorciarse del capitán Mark Phillips, Ana, de 73 años, se convirtió en la primera "royal" divorciada en volver a casarse desde que lo hiciera la princesa Victoria Melita de Saxe-Coburg y Gotha, nieta de la reina Victoria.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y su hermana, la princesa Ana de Gran Bretaña. Foto: HANNAH MCKAY. AFP

El vicealmirante Timothy Laurence

Es el actual y segundo marido de la princesa Ana, de 69 años y oficial retirado de la Marina Naval. Ambos se conocieron cuando este servía como caballerizo para la reina Isabel II en 1986 y ya entonces se rumoreaba que el primer matrimonio de la princesa con el capitán Mark Phillips se estaba rompiendo.



Laurence y la princesa Ana se casaron en diciembre de 1992 en una ceremonia celebrada por la Iglesia de Escocia, en Crathie Kir, cerca de Balmoral, ya que la Iglesia de Escocia permitía los segundos matrimonios para divorciados.

Los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía

El príncipe Eduardo, el hijo menor de Isabel II y el príncipe Felipe, fue nombrado duque de Wessex en 1999, antes de su matrimonio con Sophie Rhys-Jones, con quien creó la fundación Wessex Trust, en 1999, dedicada a dar oportunidades a niños y jóvenes.



A la muerte de su padre -que ostentó primero el título de duque de Edimburgo-, Eduardo recibió ese título de su hermano mayor, Carlos III, mientras que su esposa, Sofía, con quien tiene dos hijos, se convirtió en duquesa de Edimburgo.



Lady Louise, nieta de Isabel II, en un carruaje con sus padres, el príncipe Eduardo y Sofía de Wessex. Foto: Efe

La princesa Alejandra

La princesa Alejandra, de 87 años, una de las más queridas y cercanas acompañantes de la reina Isabel II, de quien es prima carnal, nació dos semanas después de que su tío, el rey Eduardo VIII, abdicara, y en el momento de su nacimiento era la sexta en la línea sucesoria a la corona.



Estuvo casada con el empresario Sir Angus Ogilvy, desde 1963 hasta la muerte de éste en 2004 y con él tuvo dos hijos, James y Marina, por lo que también se la conoce como Lady Ogilvy.



Los duques de Gloucester, Ricardo y Brígida

El príncipe Ricardo es primo carnal de Isabel II y el más joven de los nueve nietos del rey Jorge V y la Reina María.



De 79 años y arquitecto de formación, Ricardo heredó el ducado de Gloucester de su padre tras la muerte de su hermano mayor, William, y junto con su esposa, la danesa Brígida, de 77 años, es miembro en activo de la familia real.

El duque de Kent, Eduardo

El duque de Kent desde la muerte de su padre, Jorge, en 1942, Eduardo, de 88 años, es primo carnal de la reina Isabel II, y nieto del rey Jorge V y la reina María. Está casado desde 1961 con Catalina, con quien tiene tres hijos.



Entre sus funciones figuran la presidencia del prestigioso club de tenis The All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se celebra anualmente el torneo de hierba de Wimbledon; desempeña funciones benéficas centradas en veteranos de guerra y también sobre temas de tecnología e industria británica.



La reina Isabel II junto al príncipe Eduardo, duque de Kent, en el balcón del Palacio de Buckingham. Foto: Chris Jackson / POOL / AFP

EFE