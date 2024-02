El cáncer del rey Carlos III fue 'detectado temprano': primer ministro británico

El primer ministro británico, Rishi Sunak, brindó un mensaje tranquilizador a la nación y al mundo tras la reciente revelación de la enfermedad del rey Carlos III.

Sunak afirmó que el cáncer del monarca fue "detectado temprano", una noticia que llega como un alivio en medio de la preocupación generada por el anuncio.



"Afortunadamente, se ha detectado temprano y ahora todo el mundo desea que reciba el tratamiento que necesita y se recupere completamente", declaró el primer ministro en una entrevista concedida a la 'BBC'.

Estas palabras vienen después de que el Palacio de Buckingham anunciara el lunes que al Rey, de 75 años y con solo 17 meses en el trono, se le había diagnosticado cáncer. El tipo y la gravedad de la enfermedad no han sido especificados, pero se sabe que fue descubierto durante una hospitalización por una operación de hipertrofia "benigna" de próstata a la que el monarca se sometió el 26 de enero.

El primer ministro Sunak aseguró que mantiene un contacto regular con el Rey desde el conocimiento del diagnóstico y que su comunicación continuará como de costumbre, manteniendo la tradición de sus encuentros semanales.



El apoyo no solo viene del gobierno, sino también de la ciudadanía. Sarah Firisen, una londinense de 55 años del sector de la informática, expresó a 'AFP': "Es duro para él, después de haber esperado tanto para ser rey".

¿Más transparencia en la monarquía sobre padecimientos?



La decisión del Palacio de Buckingham de informar sobre la enfermedad del rey Carlos III marca un cambio notable respecto a la discreción habitual en la monarquía británica, como fue el caso con su madre, Isabel II, y su abuelo, Jorge VI.

A pesar de la apertura, el palacio no ha especificado qué tipo de cáncer padece el monarca, dejando claro que no se trata de un cáncer de próstata.



Esta falta de detalles ha llevado a periódicos como 'The Guardian' y 'The Times' a reflexionar sobre la idoneidad de que un hombre de más de 70 años asuma deberes públicos intensos y a cuestionar la reticencia del palacio a divulgar información más precisa, lo que podría generar "especulación no deseada".

Cancer Research UK ha señalado que los tipos de cáncer más comunes en hombres mayores de 75 años incluyen los de vejiga, intestino, pulmón, piel y próstata. La casa real, en su anuncio, también quiso alentar a la población a realizarse pruebas para un diagnóstico precoz de estas enfermedades.

La noticia del cáncer del Rey coincidió con el anuncio del regreso a la vida pública de su hijo mayor, Guillermo, tras haber estado junto a su esposa Catalina, quien se sometió a una operación "abdominal".

El príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, en el balcón del Palacio de Buckingham. Foto: AFP

Mientras Carlos III se somete a su tratamiento, Guillermo y la reina Camila, de 76 años, se encargarán de representar a la monarquía en diversos actos.



Por otro lado, el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos y residente en California, expresó su intención de visitar a su padre, a pesar de las tensiones existentes entre ellos, según informa la prensa británica.

Enrique viajará solo, sin su esposa Meghan ni sus hijos Archie y Lilibet, tal como ocurrió en la coronación de su padre en mayo pasado.

