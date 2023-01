El rey Carlos III estaría buscando ayuda divina para que su hijo, el príncipe Harry, asista a su coronación, planeada para el próximo sábado 6 de mayo.



Después de la publicación de su libro 'Spare', Harry ha dejado en claro que su relación familiar no está en los mejores términos y que sus años en la corona británica han llegado a su fin.



Sin embargo, el rey quiere que tanto Harry como su esposa, Meghan Markle, estén presentes en el magno evento.



Según los informes que circulan en medios de comunicación británicos, el rey Carlos III le pidió ayuda al arzobispo de Canterbury, Justin Melby, para que interceda en su relación con el duque de Sussex y puedan llegar a un acuerdo que garantice su participación en la coronación.



Sin embargo, se dice que lo que le preocuparía al monarca es la postura de su hijo mayor, el príncipe William.



Se comenta también que Carlos III cree que si Harry y su esposa Meghan no asistieran a la coronación en la Abadía de Westminster, sería una distracción mayor que su presencia, por lo que está listo para acordar concesiones, incluido un asiento de alto perfil dentro del evento y una garantía informal de que la pareja pueda conservar los títulos a los que renunció en 2020.

En la sombra es el nombre de la autobiografía que publicó recientemente el príncipe Harry. Foto: AFP

Una fuente le dijo al periódico Mail on Sunday:



'La cuestión de fondo es si asisten a la coronación y, si lo hacen, bajo qué términos y condiciones. La familia está dividida, y todo indica que se le está aconsejando a Harry que no acepte nada en esta etapa y -se haga largas- hasta el último minuto, lo que dificulta mucho las negociaciones con él".



Al arzobispo, que presidirá la ceremonia de coronación, se le pidió por primera vez su intervención entre los hermanos William y Harry poco después de que la reina Isabel II falleciera.



Por ahora no hay comentarios oficiales de ninguna de las dos partes.



Carlos III respondería a las acusaciones de Harry

Ante los señalamientos que el hijo menor del rey Carlos y Diana de Gales en su libro y en el documental publicado por Netflix, la familia real se ha mantenido al margen. No han emitido respuestas sobre los comentarios -varios de grueso calibre- que el joven hizo sobre su hermano William y su padre Carlos.



Sin embargo, se especula que previo a su coronación, el rey se sentará con la BBC para un artículo especial en el que podría comentar sobre la situación de Harry y Meghan.



Una fuente del Palacio de Buckingham le dijo a The Daily Mirror que el tema es bastante delicado porque podría provocar una "respuesta impredecible por parte de Harry".

