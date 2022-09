Tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, el príncipe Carlos se convirtió inmediatamente en Rey. El hombre de 73 años era el siguiente en el orden al trono y lleva preparándose toda su vida para este rol.



Carlos III decidió quedarse con su nombre de pila y desde el fallecimiento de su madre ha estado cumpliendo las funciones de monarca. Sin embargo, aún no ha sido coronado oficialmente como el soberano de Reino Unido.



Carlos III saluda a las personas que fueron a despedirse de Isabel II. Foto: EFE

El periódico británico ‘The Sun’ publicó un informe detallado sobre los pormenores de la ceremonia. Hasta ahora se sabe que se realizará en 2023 y que la planificación lleva por nombre ‘Operación golden orb’.



"No hay ninguna prisa para la coronación y antes hay mucha planificación por hacer, pero acabará en mayo o junio, dependiendo de lo que vaya ocurriendo en el mundo", manifestó este medio.



Curiosos y seguidores de la realeza no demoraron en notar que esta fecha sería cercana a la de la coronación de Isabel II. La fallecida tuvo su propia ceremonia el 2 de junio de 1953. La primera vez en la historia que se televisó este evento.



Carlos III tendrá 74 años al momento de ascender al trono, lo que lo convierte en el monarca de mayor edad en ser coronado. La familia estaría de acuerdo en realizar el acto en junio para homenajear a la reina Isabel y al príncipe Felipe de Edimburgo, que cumpliría 102 años el 10 de ese mes.



Otros detalles

La ceremonia de coronación del príncipe Carlos III ha levantado la curiosidad de millones de británicos. Desde hace siete décadas que no se realiza una gala similar en Reino Unido, por lo que hay una alta expectativa.



Diarios como ‘The Mirror’ han afirmado que el nuevo rey estaría buscando ajustar otro tipo de monarquía. Por esa razón, no quiere que sea un evento lujoso o lleno de gastos. Su idea es que sea una celebración pequeña y económica.



Por su parte, Camila Parker Bowles será la primera reina consorte en ser coronada desde 1937, año en que subió a la corona Jorge VI y la Reina Madre. Kate Middleton, el príncipe William y sus hijos también tendrían un papel protagonista, como los siguientes en la línea de sucesión.



El mismo medio también aseguró que Carlos se apegaría a la tradición y realizaría la ceremonia religiosa en la mítica abadía de Westminster. El Rey aún no está seguro si salir al balcón del palacio de Buckingham a saludar a las personas, como suele ser costumbre.

Rey Carlos III y la reina consorte Camila. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

