Carlos III fue oficialmente proclamado este sábado monarca del Reino Unido, abriendo una nueva era en la historia de un país que se prepara para despedir a Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante siete décadas.



En una solemne ceremonia televisada desde el Palacio de Saint James en Londres, en presencia de su heredero Guillermo, la reina consorte Camila, la primera ministra Liz Truss y todos sus predecesores vivos, el Consejo de Ascensión firmó y anunció la proclamación del nuevo rey.



Detalles de la ceremonia

La primera lectura pública este sábado, desde el balcón del patio del palacio londinense de Saint James, de la proclamación del rey Carlos III estuvo acompañada de salvas de cañón y una interpretación del himno nacional, en el que desde ahora se sustituye el "Dios salve a la reina" por "Dios salve al rey".



El cargo militar ceremonial conocido como Rey de Armas de la Jarretera leyó "la primera y principal Proclamación", culminada por una fanfarria y desfile militar, que será recitada también en la antigua City de Londres (hoy su centro financiero) y en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



El Rey de Armas pidió al final "tres hurras por su majestad el rey", a lo que la Guardia Real respondió con hurras y levantando sus gorras de piel de oso.



Previamente, el Consejo de Ascensión -institución ceremonial que solo se convoca cuando hay nuevo monarca- pronunció dentro del palacio esta misma proclamación, en la que se constata formalmente la muerte de Isabel II y su sucesión por Carlos III, aunque en realidad el heredero la sustituyó automáticamente tras su defunción pasado jueves.

Salvas de cañón en la proclamación del rey. Foto: EFE Acto de proclamación de Carlos III como nuevo rey. Foto: AFP

El Consejo, formado por autoridades políticas y sociales, constata en lenguaje muy formal y antiguo que, tras el fallecimiento de la soberana, la corona pasa a su primogénito.



"Los señores espirituales y temporales de este reino, y miembros de la Cámara de los Comunes junto con otros miembros del consejo privado de su difunta majestad y representantes de los reinos y territorios, concejales, ciudadanos de Londres y otros, con una sola voz y consentimiento de lengua y corazón publicamos y proclamamos que el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge se ha convertido ahora por la muerte de nuestra soberana de feliz recuerdo en nuestro único señor legítimo y feliz, Carlos III", dice el texto.



La declaración promete entonces "fe y obediencia con humilde afecto", deseándole un largo reinado.



El momento en el que leen la proclamación de Carlos III como nuevo rey. Foto: EFE Acto de proclamación de Carlos III como nuevo rey. Foto: EFE

El discurso de Carlos

Carlos III afirmó este sábado que seguirá "el ejemplo" sentado por su madre, Isabel II, en su reinado, en el que se compromete a respetar los principios constitucionales y servir a los ciudadanos con dedicación.



Al término de su discurso ante un nutrido grupo de autoridades políticas y sociales, Carlos III también juró garantizar la protección de la Iglesia de Escocia (él es cabeza de la Iglesia Anglicana) y autorizó distribuir su declaración para que sea leída en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como en los países de la Commonwealth.



En su declaración, Carlos III volvió a aludir, como hizo este viernes en un mensaje a la nación, al enorme pesar que su familia y todo el país sienten por la muerte de su madre, cuyo reinado no tuvo precedentes en "duración, dedicación y devoción".



"Es un gran consuelo para mí el pésame expresado por tantos hacia mi hermana y mis hermanos y que todo este afecto y apoyo abrumadores sean extendidos a toda la familia en nuestra pérdida", afirmó el rey en tono muy formal.

Carlos III firma el acta de proclamación como nuevo rey. Foto: AFP

Carlos III dijo ser "profundamente consciente" del legado de Isabel II y de "los deberes y vastas responsabilidades de la soberanía" que ha heredado.



"Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado, al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo", manifestó.



El rey, que en principio no tiene poder político (aunque ejerce influencia), dijo que se dejará guiar por los respectivos Parlamentos y se mostró confiado en que contará con el apoyo y el afecto de la ciudadanía.

También confirmó que mantendrá la práctica actual de ceder al erario público los ingresos hereditarios, que son usados después para subvencionar a la familia real en su actividad oficial.



"Para llevar a cabo la pesada tarea que se me ha encomendado, a la cual dedico lo que me queda de vida, ruego por la guía y ayuda de Dios todopoderoso", concluyó.



Carlos III, junto a su esposa Camila, en el acto de proclamación como nuevo rey británico. Foto: AFP

Agenda del día

Durante la jornada de este sábado, el nuevo rey del Reino Unido mantendrá audiencias con varios líderes religiosos y políticos del país, como el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana; de nuevo con la primera ministra, Liz Truss, y su gabinete y con los líderes de la oposición en el Parlamento, encabezados por el laborista Keir Starmer.



Mientras Carlos III asume sus nuevas funciones, siguen los preparativos para el funeral de Estado de la reina, que se prevé que sea el 19 de septiembre, aunque el calendario oficial no se ha anunciado.



Lo que sí se ha comunicado ya es que ese día, cuando mandatarios de todo el mundo vendrán a Londres a despedir a Isabel II, será declarado jornada festiva en el Reino Unido.



Liz Truss, primera ministra de Reino Unido, firmó la declaración de proclamación del nuevo rey. Foto: AFP Príncipe William firma la proclamación de Carlos como nuevo rey. Foto: AFP

*Con información de AFP y EFE

