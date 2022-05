Según balances de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 3 mil civiles han muerto desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania el pasado mes de febrero del 2022. Esto sin contar el número de soldados muertos, que entre ambos bandos y según datos de la OTAN serían más de 14 mil vidas perdidas.



Ahora, en medio de los diarios conflictos y enfrentamientos entre los países, un caso está siendo considerado como posible crimen de guerra. De hecho, ‘CNN’ reveló en exclusiva un video de una cámara de vigilancia donde se pueden observar presuntos soldados rusos disparando contra dos civiles desarmados a las afueras de Kiev, capital de Ucrania.

Ambas víctimas murieron en el lugar de los hechos. ‘CNN’ pudo identificarlos. Uno de ellos era Leonid Oleksiyovych Plyats, de 68 años, que trabajaba como guardia en un concesionario de vehículos. La familia del otro fallecido, director de dicho concesionario, pidió que no se diera a conocer su nombre.

¿Qué sucedió?

Según los registros, los hechos ocurrieron el 16 de marzo en medio de diferentes saqueos dirigidos por los militares rusos a negocios de la zona.



Al parecer, por lo que se ve en los diferentes videos que grabaron el hecho, el dueño del concesionario aparece con las manos en alto y procede a ser registrado por los militares. Minutos después llega Plyats y también es registrado, probablemente en busca de armas.



Después, se entabla una corta conversación entre ambas partes, que acaba con el director y el guardia ucraniano dándoles la espalda a los militares y caminando de vuelta a donde estaban en un principio.



Aparentemente, al menos dos de los cinco soldados que se pueden ver en el video disparan varias veces a los dos civiles para luego marcharse hacia otro lugar y dejar los cuerpos sin mayor ayuda.

Por lo que se puede ver después, el guardia de seguridad de 68 años alcanza a pararse y caminar hasta su puesto de trabajo, desde donde al parecer hizo una llamada para pedir ayuda a civiles ucranianos que defendían sus casas y negocios.



Por los videos se puede registrar que la “guardia” civil sí llegó al lugar de los hechos, pero no con el tiempo suficiente para poder ayudar a Plyats, quien murió desangrado momentos después de hacer la llamada.



Su hija habló con el medio ‘CNN’: “Son verdugos. Es horrible porque mi padre era un civil, tenía 68 años, era un hombre pacífico y desarmado”, mencionó después de decir que no podía siquiera ver el video de los últimos momentos de su padre.



Además, agregó: “Deben ser juzgados”, refiriéndose a los militares. “Espero que no solo Ucrania sino todo el mundo aprenda sobre sus crímenes”.



Por el momento, la Fiscalía ucraniana junto con diversos organismos internacionales están en medio de una investigación para averiguar si durante la invasión rusa a Ucrania, que comenzó el pasado mes de febrero, se han cometido crímenes de guerra.



‘CNN’ le pidió comentarios sobre el video al ministro de defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, pero no obtuvo ninguna respuesta.

¿Qué son los crímenes de guerra?

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, se entiende como las “violaciones graves del derecho internacional humanitario, es decir, de los convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican una responsabilidad penal internacional”.



Así mismo, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg explicó que podía entenderse como “asesinatos, malos tratos, trabajo forzado a civiles, ejecución de rehenes o destrucciones no debidas a razones militares”.



Otros de los ejemplos que brinda el diccionario anteriormente mencionado son “los atentados graves contra las personas, en especial el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, la destrucción o apropiación de bienes, la denegación de un juicio justo, los ataques contra la población civil, ataque a lugares indefensos, causar muerte o lesión a una persona fuera de combate”, entre otros.

