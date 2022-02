El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este martes que logró, durante su encuentro del lunes con su homólogo Vladimir Putin, la garantía de "que no habrá degradación ni escalada" en la crisis que enfrenta a Rusia con los países occidentales por Ucrania.



"Para mí, se trataba (...) impedir una escalada y abrir perspectivas nuevas (...) Y este objetivo se logró", dijo Macron a los periodistas antes de aterrizar en Kiev para reunirse con el mandatario Volodimir Zelenski.

El mandatario francés estuvo el lunes en Moscú, donde se reunió con el presidente ruso durante más de cinco horas. "He asegurado que no habrá deterioro ni escalada", aseguró Macron, quien dijo haber encontrado a su homólogo ruso "decidido, bastante seguro de sí mismo y avanzando con su lógica".



El recorrido diplomático de Macron continuará en la tarde en Berlin con el canciller alemán, Olaf Scholz, quien acaba de regresar de una reunión en Washington para discutir el tema con el presidente estadounidense, Joe Biden.



Los occidentales temen una invasión de Ucrania, pues decenas de miles de soldados rusos están desplegados en la frontera ucraniana desde hace semanas. Ante una de las peores crisis entre rusos y occidentales desde la Guerra Fría, los europeos han intensificado los contactos diplomáticos en los últimos días. - No habría un "ganador" .

Pour préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe, notre devoir est de travailler ensemble. Nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable qui ne passe par le dialogue. Alors, continuons. pic.twitter.com/fOr5a7j8M0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

El presidente francés dijo el lunes haber recibido garantías de Putin sobre "la estabilidad y la integridad territorial de Ucrania". Putin, por su parte, consideró que "algunas ideas" de su homólogo francés podrían "sentar las bases de avances en común" y tiene previsto volver a hablar con él tras su viaje a Kiev.



"Haremos todo lo posible para encontrar compromisos que satisfagan a todos", dijo el líder del Kremlin, asegurando que ni él ni Macron querían una guerra entre Rusia y la Otán que "no tendría ganador".



Putin, que no dijo nada sobre las tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania, denunció una vez más la negativa de Occidente de ceder y poner fin a la política de ampliación de la OTAN y a retirar sus activos militares de Europa del Este. Rusia presentó sus demandas como las condiciones para la desescalada. Pero según la presidencia francesa, Putin aceptó considerar las propuestas de Macron, entre ellas el compromiso de no tomar nuevas iniciativas militares por parte de ninguno de los dos bandos, el inicio de un diálogo sobre la postura militar rusa, conversaciones de paz sobre el conflicto de Ucrania.



Rusia también se comprometería a retirar sus tropas de Bielorrusia, una vez finalizadas las maniobras en febrero. Rusia ya invadió una parte de Ucrania en 2014, cuando se anexó la península de Crimea. Desde ese año, milicias de separatistas prorrusos, apoyados por Moscú, se enfrentan al ejército ucraniano en el este del país, dejando un saldo de más de 13.000 muertos.



El presidente francés es el primer líder occidental de alto nivel que se reúne con Putin desde que las tensiones se intensificaron en diciembre. Scholtz también se reunirá con el presidente ruso en Moscú el 15 de febrero, tras una visita a Kiev.

Declaraciones de Rusia

Rusia afirmó este martes que la desescalada en torno a la situación en Ucrania es "muy necesaria" porque, según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las tensiones se incrementan "cada día que pasa".



"En lo que se refiere a la desescalada, esta es muy necesaria, porque la tensión aumenta con cada día que pasa", dijo el portavoz en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que agregó que Rusia ve que "los países occidentales envían tropas a Ucrania, envían aviones cargados de armas, envían equipos militares" y Ucrania realiza ejercicios y "ensaya los armamentos que está recibiendo".



"Esto, desde luego, provoca nuevas espirales de tensión", subrayó el portavoz de la Presidencia rusa. Peskov indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, le manifestó este mismo lunes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que "lamentablemente" no ha recibido respuesta de Estados Unidos y la Otán sobre la esencia de las demandas rusas de garantías de seguridad.



AFP y EFE

