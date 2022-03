Los cancilleres de Rusia y Ucrania sostendrán hoy en Turquía la primera reunión de alto rango desde el inicio de la invasión. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, tienen previsto encontrarse en el balneario de Antalya.



Tras dos semanas de combates, el encuentro provoca grandes expectativas por cuenta de la reciente declaración de funcionarios ucranianos de desistir de entrar a la Otán a modo de compromiso para facilitar sus contactos con Rusia, lo cual podría acercar posiciones entre ambas delegaciones.

Hasta ahora solo se habían reunido funcionarios de menor rango en Bielorrusia para tantear las posibilidades de un alto al fuego o para acordar corredores humanitarios en diferentes regiones de Ucrania para la evacuación de civiles.

Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

Turquía será el anfitrión dadas sus relaciones con ambos países. En la reunión, Moscú insistirá en sus exigencias para poner fin a la invasión, como la neutralidad y desmilitarización de Ucrania y un reconocimiento ucraniano de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Kiev se niega a ceder parte de su territorio.



“Podemos hablar sobre la neutralidad de Ucrania bajo ciertas condiciones”, afirmó el asesor del presidente Volodimir Zelenski, Ihor Zhovkva, quien dio ayer declaraciones a la televisión pública alemana ARD. Los rusos consideran el encuentro de hoy como una continuación de los contactos iniciados, pero Kiev tiene “limitadas” expectativas.

Este viaje a Antalya constituye el primer desplazamiento de Lavrov fuera de Rusia, país cada vez más aislado por las sanciones internacionales, desde el inicio de la invasión de la vecina Ucrania.



Antes de este encuentro, el ambiente entre ambas partes se había elevado por cuenta del pedido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a las potencias occidentales para enviar “lo antes posible” aviones de combate. Polonia se declaró lista para hacer llegar estos artefactos de guerra, pero luego dejó a disposición de la Otán la decisión.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que esto crearía “un escenario muy indeseable y potencialmente peligroso”.



Luego de estas palabras del Kremlin, el Pentágono reveló que Estados Unidos desplegó dos nuevas baterías antiaéreas Patriot en Polonia, una movida interpretada como un respaldo a los países de la Otán que están cerca de Rusia.

Ciudadanos ucranianos esperan para abandonar el país por vía terrestre en la estación de autobuses de Leupolis, Ucrania. Foto: BORJA SANCHEZ TRILLO/ EFE

Cifras de la invasión

as desde el inicio de la guerra en Ucrania. Luego de estos quince días de conflicto, el balance humano y material aumenta vertiginosamente: un alud de muertos y un éxodo de refugiados.



El conflicto iniciado el 24 de febrero provocó una de las mayores crisis humanitarias del continente.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Más de dos millones de personas han huido para refugiarse en el extranjero, sobre todo en Polonia, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur). Incluso, Europa espera recibir hasta cinco millones de refugiados.



En cuanto a la cifra de muertos, el balance cambia según la fuente que informa. El último recuento de la ONU dice que al menos 474 civiles han muerto y 861 han resultado heridos. No obstante, la organización dice que las cifras son probablemente inferiores a la realidad.



Hace una semana, de hecho, el Gobierno ucraniano informó que en total 2.000 civiles habían muerto. En cuanto a la cifra de militares muertos, Rusia, que ha movilizado más de 150.000 soldados, enfrenta sin duda grandes pérdidas.



El único informe oficial ruso disponible, publicado el 2 de marzo, habla de casi 500 soldados muertos y 1.600 heridos en sus filas, una media de unos 80 fallecidos y 260 heridos al día. Las cifras parecen subestimadas.



Según varias fuentes de inteligencia occidentales, la invasión rusa iba a ser corta y rápida. Sin embargo, el Pentágono ha dicho que para Moscú la operación militar se ha demorado más de lo esperado.



A propósito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró ayer que está “convencido” de que Rusia sufrirá una “derrota estratégica” en Ucrania, al remarcar que ya “ha fracasado en sus principales objetivos”.



Sobre las bajas de soldados ucranianos, las autoridades de Kiev no han dado un balance oficial. Sin embargo, Moscú asegura que 2.800 militares ucranianos han perdido la vida.



Las sanciones también han marcado estas dos semanas de invasión. La exclusión de los principales bancos rusos del sistema bancario Swift, el veto al petróleo de Moscú y la salida de empresas occidentales de Rusia (entre ellas Coca-Cola, McDonald’s y Starbucks) son algunas de estas medidas que en conjunto han aplicado las principales potencias occidentales.



De otro lado, la jornada de ayer en Ucrania estuvo marcada por la denuncia de un bombardeo ruso a un hospital infantil en Mariúpol. “Ataque directo de las tropas rusas al hospital infantil. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice?”, denunció Zelenski en Twitter.



El ataque, que causó al menos 17 heridos según las autoridades ucranianas, tuvo lugar mientras estaban abiertos seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de las treguas.



Mariúpol lleva bajo asedio más de una semana, y según el alcalde de esta puerto clave, unos 1.200 civiles han muerto en este periodo.



Estas zonas de evacuación fueron acordadas por Kiev y Moscú para que funcionaran durante doce horas. Según autoridades ucranianas, ayer fueron evacuados más de 40.000 civiles de localidades de todo el país donde se desarrollan las hostilidades.

La áreas en las que se acordaron cesar los ataques fueron entre Energodar y Zaporiyia; Sumy, en dirección a la ciudad de Poltava; Mariúpol y Zaporiye; Volnovaja con Pokrovsk; y entre Pasas y Lozova (en la región de Kharkiv). El sexto corredor estaba en Kiev, donde las tropas rusas estaban ayer a pocos kilómetros.



En otro tema clave de la jornada de ayer, Rusia anunció el control de las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporiyia. A propósito, la Compañía Nacional de Energía Ukrenergo informó de que Chernóbil se había quedado sin electricidad debido a los ataques de las tropas rusas y que en un lapso de horas terminarían las reservas de energía de la planta.



No obstante, la ONU dijo ayer que pese al corte de electricidad en Chernóbil, esto no representaba un riesgo mayor para la seguridad.



Finalmente, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido anunciaron ayer nuevas sanciones contra Moscú.



La UE agregó a su lista negra a 160 magnates rusos y excluyó a tres bancos bielorrusos del Swift. Por su parte, Londres vetó de su espacio aéreo las aeronaves rusas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe

