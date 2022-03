Ucrania y Rusia no han logrado este jueves avances sobre la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció en ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

"He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse, dijo Kuleba a los medios tras el breve encuentro.



Así mismo, el ministro Dmitro Kuleba reiteró que su país "no se rendirá". "Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá", señaló a la prensa tras el encuentro.



