Socialdemócratas y conservadores, codo a codo en los comicios de Alemania

Los socialdemócratas alemanes lideran, hasta este momento, las legislativas de este domingo, que marcaban el fin de la era de Angela Merkel. Sin embargo, frente a los estrechos resultados, el país se prepara para un largo periodo de incertidumbre sobre la sucesión de la canciller.



Liderados por el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente Olaf Scholz, los socialdemócratas del SPD recabarían entre el 25,9 por ciento y el 26 por ciento de los votos para conformar el Parlamento; mientras que la alianza conservadora de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel y su aliado bávaro, la CSU, encabezada por Armin Laschet, obtendría entre el 24,1 y el 24,5 por ciento de los sufragios.

Durante la jornada de este domingo en Alemania, se presentaron largas filas y problemas con las papeletas.

“Esto es cierto: muchos ciudadanos (...) quieren que haya un cambio en el Gobierno y (...) también quieren que el próximo canciller se llame Olaf Scholz”, apuntó el líder del SPD.



Pero los conservadores, pese a su resultado “decepcionante”, también prevén formar el próximo gobierno, advirtió, no obstante, Armin Laschet. “Haremos cuanto podamos para construir un gobierno dirigido por la Unión” CDU-CSU, aseguró el candidato democristiano.

Los comicios arrojaban resultados muy repartidos, por lo que ambas formaciones mayoritarias necesitarán el apoyo de otros partidos para lograr una coalición con peso suficiente para elegir al próximo canciller en el Parlamento.

Las elecciones de este domingo en Alemania marcan el fin de la era de Ángela Merkel.

Después de años de coaliciones de dos partidos, en esta ocasión podrían ser necesarios tres partidos para alcanzar una mayoría, algo común en los parlamentos regionales de Alemania, pero que no se ha visto a nivel nacional desde la década de 1950.



En Alemania, el cargo de canciller no se elige directamente, sino que se escoge mediante una votación del Bundestag (Parlamento), después de formar un gobierno. Además, esta competición podría sumir a la primera economía europea en un largo periodo de parálisis política mientras duren las negociaciones entre partidos.



Scholz se mostró confiado en que el acuerdo de Gobierno se alcanzará “antes de navidades” y Laschet coincidió en ese horizonte temporal.



“Debemos hacer cuanto podamos para que eso (la formación de gobierno) sea posible antes de Navidad, y un poco antes también estaría bien”, dijo Scholz.



No obstante, tras las últimas elecciones, en 2017, se necesitaron más de seis meses para alcanzar un acuerdo y formar la actual gran coalición de conservadores y socialdemócratas.



Hasta que se defina el nuevo gobierno, Merkel seguirá cumpliendo con las tareas de canciller, aunque ya desde este domingo dejó de ser diputada.



El candidato Olaf Scholz durante el cierre de su campaña en la puerta de Brandeburgo.

Según el escrutinio de los comicios al cierre de esta edición, Los Verdes obtenían el 13,9 por ciento de los votos, y los liberales del FDP, el 11,5 por ciento. La ultraderecha (AfD), que retrocedió, obtenía el 10,4 por ciento de los sufragios.



Desde hoy comienza en Alemania un intenso proceso de negociación de coaliciones posibles, un tiempo que podrá demorarse meses dado el resultado de las elecciones.

En los comicios alemanes aparecen como clave en la negociación de la composición del Gobierno tanto los liberales como Los Verdes, que mostraron su disposición a entrar en el juego de las conversaciones.



El líder del FDP, Christian Lindner, aludió a la “responsabilidad especial” que tiene su partido y dijo que está dispuesto a hacer una contribución para facilitar la formación del Gobierno, para lo cual hizo un claro guiño en dirección a los ecologistas.

Con sus porcentajes, liberales y Los Verdes aparecen tras estos comicios como interlocutores inevitables si se quiere llegar a una constelación que sea viable en Berlín.



“Tiene sentido que partidos diferentes hablen entre ellos”, declaró, por su parte, Annalena Baerbock en dirección a los liberales en la ronda de líderes celebrada ante las cámaras tras el cierre de las urnas.

La Unión Cristiano Demócrata (CDU) optó por Armin Laschet como su candidato.

Y aseguró que ese Gobierno deberá contar con hacer de Alemania un país “climáticamente neutral”, pero Baerbock tuvo que reconocer que la ambición con la que comenzaron la campaña se ha encontrado con la realidad de que todavía existen dos grandes bloques con los que hay que contar.



Los Verdes llegan al final de la carrera electoral teniendo que aceptar que no pondrán a otra mujer al frente de la Cancillería, pero Baerbock quiso verse responsable de haber obligado a una “renovación” en el país al poner en primera línea de las prioridades de un futuro gobierno la gestión y la solución de la emergencia climática.



¿Cómo transcurrió la jornada?

Varios colegios electorales en Berlín, capital alemana, notificaron este domingo largas colas para votar y diversos problemas con las papeletas. Algunos colegios se quedaron sin sufragios a media mañana y la celebración del maratón de Berlín dificultó la entrega de más papeletas a los centros afectados.



En otros colegios en los distritos, las papeletas estaban intercambiadas, por lo que algunos centros tuvieron que cerrar hasta recibir las papeletas correctas, así como invalidar algunos votos emitidos, por lo tanto, de forma errónea. Muchos votantes criticaron que en algunos colegios solo hubiera dos cabinas para votar.



Uno de los episodios más llamativos de la jornada de este domingo lo protagonizó el candidato Laschet, quien cometió un error al no ocultar ante las cámaras su voto mientras depositaba su papeleta. Laschet, que ha multiplicado los traspiés durante la campaña electoral, no plegó de manera correcta su boleto en la que cada elector alemán debe poner dos cruces en las casillas de los postulantes.



Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral alemana confirmó este domingo que el voto era válido pese al impasse. La normativa electoral es clara al respecto, agregó. No obstante, si la papeleta llega a ser introducida en la urna, como ha sido el caso, ya no puede ser desechada y “por lo tanto es válida”, explicó.



Tras conocerse las primeras proyecciones, varios líderes europeos enviaron mensajes al candidato Scholz.



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dio anoche la “enhorabuena” al líder de los socialdemócratas Scholz por los “magníficos resultados”. Subrayó, además, que España y Alemania trabajarán por una Europa más fuerte.

Entre tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, dio las felicitaciones a Scholz. “Enhorabuena” a Scholz y al SPD alemán “por un fuerte resultado socialdemócrata”, tuiteó el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.



Timmermans resaltó que “la justicia social, la protección del clima y la transformación ecológica de nuestra economía y sociedad van de la mano, y el resultado de las elecciones (alemanas) lo pone de manifiesto”.

