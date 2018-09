Aprueban la exhumación de restos del dictador español Francisco Franco

La cámara baja del Parlamento español aprobó este jueves un decreto del gobierno socialista para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo donde yace, al noroeste de Madrid, en España.



El decreto fue aprobado con 172 votos a favor, dos en contra y 164 abstenciones, un resultado que fue recibido con una ovación en la cámara. El conservador Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos, sus rivales en la derecha, habían anunciado que se abstendrían.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez hizo de la exhumación una de sus prioridades desde su llegada al poder el pasado 1 de junio. "Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy España da un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Hoy nuestra democracia es mejor", se felicitó Sánchez en Twitter.

Justicia. Memoria. Dignidad. Hoy #España da un paso histórico para la reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Hoy nuestra #democracia es mejor. El Congreso da luz verde al decreto que permitirá la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. pic.twitter.com/UqOwgxioBs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de septiembre de 2018

El gobierno socialista pretende sacar los restos de aquí a fin de año del Valle de los Caídos, donde yace el general gallego desde el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte y tras haber gobernado España con puño de hierro desde el fin de la Guerra Civil (1936-1939).



Esto atajará "una anomalía extraordinaria, que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado", alegó la vicepresidenta Carmen Calvo antes de la votación. Calvo recordó que la cámara baja ya aprobó en mayo del año pasado una resolución instando a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.



La vicepresidenta enfatizó que el ejecutivo de Pedro Sánchez, en nombre de "valores profundamente democráticos", ha querido "no dilatar el tema ni un solo instante" más. Y es que el gobierno de Sánchez puso en marcha el mecanismo el mes pasado, con la adopción de este decreto, al que se opone la familia del dictador que ganó la Guerra Civil.

El Valle de los Caídos, en Madrid, España, donde yace el general gallego Francisco Franco desde el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte. Foto: AFP

Sus restos se encuentran bajo una lápida en el altar de la basílica horadada en la montaña por miles de presos políticos en el Valle de los Caídos, un complejo monumental a unos 50 km de Madrid que posee una impresionante cruz de 150 metros de altura que se puede observar a muchos kilómetros.



Junto a él yacen los restos de unos 27.000 combatientes de su bando y de unos 10.000 opositores republicanos, motivo por el que el "generalísimo" presentó en vida el Valle como un lugar de "reconciliación" entre españoles.



Para sus detractores, es un lugar insultante para las víctimas de la represión de la dictadura. Y es que los cadáveres de los republicanos fueron sacados de cementerios y fosas comunes y trasladados allí sin el acuerdo de sus familias. La familia del dictador, aunque se opone a la exhumación y anunció acciones legales, hizo saber a fines de agosto que, si sale del Valle de los Caídos, se hará cargo de los restos.

La votación fue utilizada por la vicepresidenta Calvo para criticar al PP y Ciudadanos por su abstención en la votación, lamentado que "las derechas se pongan de perfil frente a la dictadura".



"Es inentendible y vergonzoso" que en un día como hoy "las derechas quieran decirle a los españoles que el problema está en otro sitio, en una tesis doctoral", dijo Calvo ante periodistas, en referencia a una polémica por supuesto plagio en la tesis de Pedro Sánchez, quien ha negado tal posibilidad.



El PP y Ciudadanos habían adelantado que se abstendrían al considerar que la exhumación no debía hacerse mediante un decreto del gobierno, ya que a más de cuatro décadas de la muerte de Franco no era un tema "urgente".



"La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia", recriminó el diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas en el Congreso.



AFP