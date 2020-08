Los incidentes que alejaron a Meghan y Enrique de la realeza británica

La biografía “no autorizada” del Megxit, que relata los secretos de la ruptura del príncipe Enrique con la familia real británica por defender a su esposa, Meghan Markle, actriz afroestadounidense, ya alcanzó el rango de best seller en el servidor de Amazon, a una semana de su lanzamiento oficial.



(Lea también: Andrés, el príncipe caído en desgracia por Jeffrey Epstein)

Las primeras revelaciones del libro Finding Freedom (Buscando la libertad) sobre los duques de Sussex, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, periodistas que cubren a la realeza británica, se dieron a conocer recientemente a través de medios londinenses que pagaron por la exclusiva un monto no especificado.



En menos de un día, la muy esperada biografía alcanzó el número uno en la lista de best sellers de Amazon, donde el libro puede comprarse bajo el sistema de ‘preórdenes’, antes del lanzamiento fijado para el 11 de agosto próximo.



El precio del ejemplar inicialmente fue estipulado en 27,99 dólares, pero luego fue ajustado a 17,50.



El libro se promociona como “la primera, épica y verdadera historia de la vida juntos del duque y la duquesa de Sussex finalmente revela por qué eligieron seguir un camino más independiente y las razones detrás de su decisión sin precedentes de alejarse de sus vidas reales, escrito por dos reporteros reales, quienes han estado detrás de escena desde que la pareja se conoció”.



(Lea también: Trump dice que no pagará por la seguridad de Enrique y Meghan)

Foto: Instagram: kensingtonroyal

Secretos en 368 páginas

En sus 368 páginas, el libro promete dar detalles de los intríngulis desde que “estalló la noticia del romance en ciernes entre un querido príncipe inglés y una actriz estadounidense”, su compromiso, boda y el nacimiento de su hijo Archie, hasta la sin precedente ruptura de los duques con la familia real británica y la pérdida de sus privilegios el pasado mes de abril.



Para algunos analistas, Enrique, sexto en la línea de sucesión a la Corona, encarnaba los deseos de muchos británicos de que se produjera un cambio con la tradicional sumisión cortesana, y un paso hacia la modernización de una monarquía de carácter constitucional, en la que la monarca, la reina Isabel II, tiene un papel limitado a labores de representación diplomática y honores, dejando las decisiones políticas a la figura del primer ministro.



El revolcón se desató en enero pasado, poco después de que la pareja regresó a Londres, tras pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Canadá junto con el pequeño Archie y la familia de Meghan.



La controvertida nueva biografía arroja todo tipo de detalles picantes que la prensa ha difundido en los últimos días. Uno de ellos destaca un incidente, que habría molestado a Enrique, en el que su hermano, el príncipe Guillermo y segundo en la línea de sucesión monárquica, se habría referido a Meghan como “esa chica”.



(Lea aquí: Incómodo reencuentro entre príncipes británicos y sus esposas)



No es la primera biografía real controvertida que se publica. Los británicos están acostumbrados a biografías incendiarias sobre miembros de la monarquía, siendo una de las más dramáticas la que cuenta la vida de la fallecida princesa Diana, madre de Enrique y Guillermo, llamada Diana, su verdadera historia.



Los autores del nuevo libro aseguran haber hablado con más de 100 fuentes, incluidos “amigos cercanos de Enrique y Meghan, ayudantes reales y personal del palacio (pasado y presente)”, y toda la información en el libro tiene “al menos dos fuentes”.



Algunos seguidores de la vida de la realeza creen que los duques “le metieron la mano” al libro Finding Freedom, dado su silencio frente a las revelaciones, considerando que han sido muy viscerales para atacar a la prensa sensacionalista que ha publicado historias suyas.



La reputada periodista de la monarquía británica Diana Morton dejó entrever en su análisis de la biografía que Meghan y Enrique pudieron haber participado en el libro, pese a que ambos lo han negado.



“Me extrañan algunas de las citas atribuidas a Meghan, que incluyen la ya muy repetida: ‘entregué toda mi vida por esta familia’ ”, dijo Morton al diario londinense The Telegraph, al comentar que la misma parece haber sido pronunciada durante un momento hasta ahora no oficial con periodistas elegidos, incluido uno de los autores del libro, Omid Scobie.



(En contexto: Enrique y Meghan dejan sus responsabilidades reales el 31 de marzo)



“Qué curioso que, en este caso particular, Meghan aparentemente haya aceptado dejar pasar esta intrusión en sus pensamientos más íntimos”, apuntó Morton, al señalar que “si la pareja no colaboró con los autores de Finding Freedom, ¿cuándo podemos esperar noticias de su acción legal contra un libro que invade de manera similar su privacidad para obtener ganancias financieras?”.

Ambos habían manifestado su dificultad para soportar la enorme presión a la que la prensa popular británica somete a la familia real. Foto: EFE

'Esa chica'

Por su parte, la experta en estilo de vida Ada Gartenmann, quien se mueve entre la alta sociedad británica, le dijo a EL TIEMPO estar convencida de que “la falta de protesta sugiere que a Enrique y Meghan no les importa que los amigos no identificados tengan una palabra tranquila con trucos seleccionados, siempre que tengan algo positivo que decir”. A su juicio, la biografía luce más como un ejercicio de relaciones públicas.



Según el libro, la primera grieta en la relación entre Enrique y su hermano Guillermo se produjo cuando le advirtió que no se apresurara a casarse con Meghan. Enrique se ofendió cuando Guillermo le dijo: “Tómate todo el tiempo que necesites para conocer a esta chica”. Y por eso lo calificó como un snob.



(Le puede interesar: Harry y Meghan: ¿a qué renuncian exactamente los duques de Sussex?)



También se dice que los duques “lastimaron” a la reina al mapear unilateralmente sus futuros roles reales sin su aprobación.



En otro aparte de la biografía se habla de la supuesta falta de empatía entre Meghan y su concuñada, Kate Middleton, la esposa de Guillermo. Las dos mujeres nunca se hicieron amigas, y se asegura que la duquesa de Sussex estaba “decepcionada” de que Kate nunca se acercara a ella ni para visitarla.



En otro aparte, se señala que los cortesanos de la realeza habrían calificado a Meghan de “bailarina con mucho equipaje”. Un cortesano de la casa real dijo que había algo en lo que no confiaba sobre Meghan, según el libro.



La biografía describe en detalle la primera cita de la pareja en Soho, la zona más famosa de clubes nocturnos en Londres. Allí Meghan le habría confiado a un amigo: “¿Sueno loca cuando digo que esto podría tener piernas?”.



Otro incidente que marcó la distancia entre la pareja y la vida de la realeza se refiere a un collar que le habría regalado Enrique a la exactriz de 38 años, con sus iniciales.



Aparentemente, Meghan quedó “frustrada y emocional” después de que un asistente del palacio la regañó por usar un collar con las iniciales “H” (por Harry, como se llama al príncipe Enrique en inglés) y “M” antes de que ella y el príncipe se comprometieran.



(En otras noticias: Con captura de Maxwell tiemblan las élites de EE. UU. y el mundo)



Un episodio que también se menciona en el libro tiene que ver con la decisión de la pareja de retirarse de la vida monárquica. Se asegura que Enrique rechazó la oferta de la reina de “un período de prueba” que les hubiera permitido a él y a Meghan regresar al redil de la realeza británica en 12 meses.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES