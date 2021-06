Los requisitos para ingresar a España si está vacunado contra el covid

Los colombianos que hayan recibido el esquema de vacunación completo contra el coronavirus —así como los demás viajeros de todas las partes del mundo— podrán entrar a España a partir del lunes 7 de junio. También se les permitirá el acceso a quienes tengan un PCR o test de antígenos negativo, o un certificado de recuperación, según informó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



El país ibérico abre las puertas a los demás países, después de 15 meses de sostenerse con diferentes medidas restrictivas enfocadas al control interno de la pandemia.



Entre los requisitos que se contemplan, y que se publicarán este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —donde se aclararán los detalles—, se encuentra la vacunación completa con los medicamentos aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto incluye a las chinas Sinovac-Coronavac y Sinopharm, además de las que se administran en España: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.



Se trata de una medida relevante para Colombia y el resto de América Latina, pues permanecían dudas sobre si se aceptarían las vacunas asiáticas.



Es clave tener en cuenta que es necesario que los viajeros hayan recibido las dosis completas — una o dos, según el fabricante— y hayan transcurrido 14 días desde el último pinchazo.

El país ibérico abre las puertas a los demás países, después de 15 meses de sostenerse con diferentes medidas restrictivas enfocadas al control interno de la pandemia.

De esta manera, los colombianos podrán viajar a España sin una causa justificada como hasta ahora. Hasta este momento, solo aquellos que tenían residencia o doble nacionalidad podían hacerlo en viajes no esenciales, mientras que los demás debían acreditar que hacían parte de alguna de las excepciones previstas por el Ministerio de Sanidad, como ser profesional de la salud, pertenecer al cuerpo diplomático o tener visa y seguro de estudiante.



La medida también es importante para España, que recupera mercados perdidos. Lo es sobre todo con a vista puesta en el verano, la mejor época para el turismo. Este es uno de los sectores económicos más importantes para el país: según el Informe de la Coyuntura Turística Española 2020, su aporte al PIB durante 2019 fue del 12,4 por ciento, mientras que en 2020 cayó al 5,5 por ciento por culpa de la pandemia.



La determinación, sin embargo, no excluye algunas excepciones a determinados países de riesgo o donde imperen ciertas variantes, cuyos nacionales no podrán entrar a España por ocio aunque estén vacunados.

Otros beneficiados

Con la medida, no solo se beneficiarán los países de América del Sur, sino también varios asiáticos, donde se emplean vacunas aprobadas por la OMS, pero no por la EMA. En ese sentido, sobresalen China, Tailandia, Filipinas e India.



En Oriente Próximo se aplican en lugares como los Estados Árabes Unidos, Baréin e Irán. Y en África, en Marruecos, Argelia y Senegal, entre otros.



Más cerca a España, pero sin que hagan parte de la Unión Europea, se usan en Turquía y Egipto.



La decisión que vuelve más flexible el ingreso a España obedece a la mejoría del país en cuanto al contagio. El Ministerio de Sanidad notificó el viernes 4975 nuevos casos: esto significa que son 117,22 por cada 100 mil habitantes, mientras el 28 de enero se notificaron 899. El gobierno advierte, sin embargo, que el virus no se ha ido y que no hay que bajar la guardia.

Debate sobre supuesta 'variante colombiana'

A propósito de esta cuestión, el viernes surgió un debate por una declaración de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud y Plan covid-19 de la Comunidad de Madrid, en torno a una supuesta cepa colombiana. “Estamos detectando y nos preocupa la presencia de otras cepas”, dijo. “Por ejemplo, hay un aumento progresivo en las últimas semanas de la variante colombiana”, continúo y aclaró que tiene la mutación 484 y que “puede ser de las que pueda generar algún problema en relación con las vacunas”.



El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, le contestó con un trino en el que le asegura que el hecho de “que un país reporte una cepa no lo define como lugar de origen”. Señala que “la precisión es importante desde un ente técnico como @sanidadgob”, pese a que no fue de un funcionario del gobierno español sino de la Comunidad de Madrid. “Esas imprecisiones alimentan la xenofobia”, agregó.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

