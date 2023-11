Crece peligro en Ucrania por explosiones cerca de central nuclear, según agencia de ONU

Hace unas horas se reportó una explosión cercana a las centrales nucleares de Ucrania por los combates entre las tropas ucranianas y rusas, lo que provoca cortes de electricidad, así lo advierte el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.



También informa que una de las centrales del país, específicamente la de Zaporiyia -la más grande de Europa-, situada en el sur de Ucrania, se encuentra en manos del ejército ruso desde el 4 de marzo de 2022, lo que aumenta el peligro de provocar un accidente nuclear.



“Las acciones militares han aumentado y en nuestra misión permanente de expertos, que tenemos en Zaporiyia y también en otras centrales ucranianas, vemos una multiplicación de ataques alrededor”, informó Grossi. “Estamos muy preocupados”, añadió el director de la OIEA.



Desde que la central nuclear de Zaporiyia quedó en manos del ejército ruso, sufrió un incendio y se han generado cortes de luz en varias ocasiones, lo que aumenta el peligro de sufrir un accidente en el lugar.



Es por esto que temen que suceda lo mismo en otras centrales, como la de Jmelnitski -ubicada en la región occidental de Ucrania-, la cual ha tenido actividad militar en sus alrededores en las últimas horas.

Central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE

Debido a esto, el diplomático mencionó que los cortes de energía en las centrales nucleares suponen “un riesgo para la función de enfriamiento” de los reactores.



“Este acontecimiento sirve como recordatorio para no olvidarnos de otros emplazamientos nucleares en Ucrania. Todas las instalaciones nucleares continúan siendo vulnerables, aun si son alcanzadas directamente por un misil o de manera indirecta en el caso de interrumpir el suministro de energía externo. Sigue habiendo una situación de seguridad altamente precaria en toda Ucrania”, detalló Grossi.



Es por esto que la agencia de la ONU está trabajando para buscar alternativas y “evitar una catástrofe”. Por lo tanto, el director de la OIEA informa que está proponiendo medidas realistas y acuerdos “sobre ciertos principios y ciertos compromisos, entre los cuales figura no atacar la central”.



Además, advierte que es necesario que no haya presencia de las fuerzas militares a los alrededores de las plantas nucleares. “Sin el retiro inmediato de las fuerzas y del personal ruso de la planta nuclear de Zaporiyia y en la zona, cualquier iniciativa para restaurar la seguridad y la protección nuclear están condenados al fracaso”, afirmó Grossi.

