La Cancillería colombiana confirmó este lunes la liberación de un ciudadano colombiano detenido en Moscú el domingo, a quien las autoridades rusas acusaban de participar en una protesta contra la invasión de Ucrania, y que será repatriado.



Julián Andrés Molina, de 19 años, fue arrestado por infringir una ley administrativa al supuestamente participar en una concentración en contra de la invasión rusa de Ucrania, según las autoridades rusas.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez tuvo conocimiento de la situación, le prestó la asistencia correspondiente y el embajador de Colombia en la Federación Rusa, Héctor Arenas, se comunicó con el joven y gestionó con las autoridades su liberación, informaron, por su parte, las autoridades colombianas.



Finalmente, Molina fue liberado este lunes en la tarde, hora local de Moscú, y el embajador lo acompañó al aeropuerto de la capital rusa para abordar un vuelo que lo llevará de vuelta a Colombia.



Molina, que estaba en Rusia por estudios, se había desplazado hasta Moscú porque tenía su viaje de regreso al país previsto para este lunes ante el incremento de las tensiones.

Miles de personas fueron detenidas este domingo tras protestar contra la guerra en varias ciudades de Rusia. Foto: ANATOLY MALTSEV / EFE

Según contó el joven colombiano, fue arrestado después de tomar una fotografía al Teatro Bolshói, cuando estaba de regreso al metro.



"Dos policías me llevaron por la espalda y me llevaron a una camioneta", donde le quitaron el celular, maleta y pasaporte para llevarlo a una comisaría, contó a Caracol Noticias.



El joven insistió en que no estaba protestando, que solo era un turista, pero aún así fue arrestado.



Tras pasar la noche en la comisaría, Molina tuvo que asistir a una audiencia en la que se le impuso una multa de cerca de 10.000 rublos, unos 65 dólares.



A pesar de la multa, Molina podrá regresar al país para continuar sus estudios. Según las últimas cifras del Gobierno de Colombia, ya han salido 261 colombianos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa y hay 12 en proceso de evacuación, del total de 293 colombianos de los que hay registro en Ucrania, según cifras proporcionadas por la Cancillería.



Diez países latinoamericanos (Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Bolivia y Ecuador) trabajan en un plan de evacuación conjunto de sus respectivos nacionales desde Ucrania, mediante un mecanismo de cooperación consular.



EFE

