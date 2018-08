Presidente de Francia sufre revés por renuncia de ministro clave

El popular ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, anunció este martes su dimisión, un duro golpe para el gobierno de Emmanuel Macron, ya en retroceso en los sondeos.

"Tomo la decisión de dejar el gobierno", declaró inesperadamente a una emisora Hulot, una de las figuras políticas más apreciadas por los franceses.



Confesó sentirse "muy solo" en los asuntos de medio ambiente en el Ejecutivo. "No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura del desafío", agregó este expresentador de un conocido programa de televisión sobre la naturaleza, y entregado a defender el medioambiente desde hace casi 30 años.



"Vamos dando pequeños pasos y Francia hace mucho más que otros países, pero ¿son suficientes los pequeños pasos?... la respuesta es no", agregó.



Macron, de visita a Copenhague, aseguró "respetar" la decisión de su ministro, de quien espera seguir contando con su apoyo "de otra forma".



Hulot, de 63 años, había sido uno de los fichajes principales de Macron tras su elección en mayo de 2017, alimentando las esperanzas en materia medioambiental.

Un adiós sin preaviso

Pero este activista de carácter reservado, que se había resistido a aceptar ese cargo en gobiernos anteriores, había también avisado de que se daba "un año" para evaluar su utilidad en el gobierno de Macron, quien apenas llegado al poder enarboló la bandera ecologista con el eslogan "Make our planet great again".



Esta dimisión "muestra a la sociedad que el gobierno no hace gran cosa" en el terreno ecológico, estimó Daniel Boy, del centro de investigaciones políticas Cevipof. Y Macron, ya criticado en los asuntos sociales y en retroceso en los sondeos, "vuelve a perder en su centro izquierda", añadió.



Hulot dijo no haber prevenido de su decisión al presidente ni tampoco a su primer ministro, Édouard Philippe. "Sé que no es muy protocolar", admitió Hulot, justificando haber actuado de esta manera para evitar que Macron y Philippe trataran "una vez más" de "disuadirlo".

El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, "lamentó esta partida", pero también criticó la falta de "cortesía" de Hulot por no haber avisado. Philippe anunció por su parte que en los próximos días presentará a Macron sus propuestas para una remodelación ministerial.

Del glifosato a la caza

En el gobierno, Hulot se anotó algunas victorias, como que se abandonara la construcción de un aeropuerto en una ciudad del oeste francés, pero también sufrió duras desilusiones, particularmente al tener que retrasar el plazo para reducir la parte de energía nuclear en la producción de electricidad.



El último revés de Hulot fue el lunes, cuando el gobierno anunció que el precio de los permisos de cacería se reduciría a la mitad. Hulot se sirvió de esta última medida para ilustrar la "presencia de lobbies en los círculos de poder", al criticar la asistencia del consejero político de los cazadores durante una reunión el lunes en el Elíseo sobre la materia.



"Es un problema de democracia: ¿quién tiene el poder, quién gobierna?", dijo Hulot. El líder de la derecha francesa y presidente del partido Republicanos, Laurent Wauquiez, dijo que podía "entender" que Hulot se sintiera "traicionado" por Macron.

Apoyo de las ONG

Varias ONG, como Greenpeace y Amigos de la Tierra, apoyaron la decisión de Hulot. "íQué desperdicio! Lo habrá intentado pero no pudo imponerse en un gobierno para el que la ecología es una fachada", dijo el director general de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard. Hulot, barajado como candidato a la carrera presidencial en las últimas elecciones, anunció que sus ambiciones políticas "terminaron".



Había colaborado en gobiernos anteriores, como el del socialista François Hollande (2012-2017), de quien fue durante tres años su "enviado especial para el planeta".