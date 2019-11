Reino Unido impone moratoria al 'fracking' por temor a sismos

El gobierno británico anunció una moratoria sobre la fracturación hidráulica (o 'fracking'), una técnica para extraer gas de esquisto del subsuelo, debido al riesgo de temblores sísmicos.(Le puede interesar: Nueve preguntas ácidas sobre 'fracking' que expertos responden sin tapujos)

La ministra para la Empresa y la Energía, Andrea Leadsom, dijo haber tomado la decisión a raíz de un informe del regulador del sector, la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA), que investigaba la actividad sísmica reciente cerca de un lugar donde se practica la fracturación hidráulica, en Preston New Road, Lancashire (noroeste de Inglaterra).



“Tras examinar el informe de la OGA (...), está claro que no podemos excluir más consecuencias inaceptables para la población local”, declaró Leadsom en un comunicado.



“Por esta razón, he concluido que deberíamos instaurar una moratoria sobre la fracturación hidráulica en Inglaterra con efecto inmediato”, agregó.

Tras examinar el informe de la OGA (...), está claro que no podemos excluir más consecuencias inaceptables para la población local. FACEBOOK

TWITTER

El gobierno dijo que no dará luz verde a nuevos proyectos de fracking “a no ser que se proporcionen nuevas pruebas convincentes” de que no afecta a las poblaciones.



El proceso de fracturación hidráulica consiste en crear fisuras subterráneas e infiltrar en ellas una mezcla de agua, arena y productos químicos para permitir la extracción de gas o petróleo del interior de la roca.



Una técnica polémica por su impacto ambiental que ha provocado protestas de las poblaciones afectadas y de los ecologistas, que recibieron aliviados el anuncio.

En cambio, los partidos de la oposición lo consideran insuficiente y piden una prohibición definitiva.

El Reino Unido había apoyado esta técnica con la esperanza de reducir su dependencia del gas, importado principalmente de Noruega y de Catar.



El gobierno conservador había previsto en 2016 que se pudieran abrir 20 pozos de aquí a mediados de 2020. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han perforado tres pozos, sin llegar a iniciar ninguna explotación de gas de esquisto.

AFP